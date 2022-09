Śmierć Krzysztofa była ogromnym szokiem dla widzów ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". 56-latek w randkowym reality show poznał uroczą Bogusię, której oświadczył się po zaledwie kilku dniach znajomości. W listopadzie, niecały rok temu, bliscy rolnika bawili się na hucznym weselu pary, a w czerwcu 2022 roku media obiegła informacja o śmierci uczestnika.

"Rolnik szuka żony". Twórcy i widzowie żegnają zmarłego Krzysztofa

Twórcy programu postanowili oddać hołd uwielbianemu uczestnikowi. W pierwszym odcinku dziewiątej serii wyemitowano materiał poświęcony zmarłemu Krzysztofowi. Marta Manowska przekazała widzom wzruszające słowa o rolniku.

Krzysiu, poznaliśmy cię jako człowieka o wielkim sercu, z głową pełną planów. Myśleliśmy, że program da ci szczęście i na nowo odkryjesz piękno tego świata. Stało się niestety inaczej. Pełen optymizmu, gotowy do niesienia bezinteresownej pomocy, zawsze uśmiechnięty - taki na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Dzisiaj żegnamy się z tobą i dziękujemy, że mogliśmy spędzić z tobą chociaż kilka chwil - powiedziała prowadząca na nagraniu.

Poruszeni są również internauci, którzy po raz kolejny wyrazili ubolewanie po odejściu sympatycznego Krzysztofa. W komentarzach pod materiałem pojawiły się pełne żalu słowa. Widzowie "Rolnik szuka żony" ciepło wspominają zmarłego uczestnika ósmej edycji programu.

Łza się w oku kręci, taki fajny człowiek! Dał się lubić od samego początku.

Przykre, wydawał się taki szczęśliwy. Niestety, nikt nie odgadnie, co skrywamy w swojej duszy. Swoje cierpienia czasem ukrywamy, mimo że się uśmiechamy. Życie pisze różne scenariusze.

Dobrze, że o nim nie zapomnieliście. Może chociaż przez chwilę był szczęśliwy - czytamy na Facebooku.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Dyżurujący doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.