"Milionerzy" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych teleturniejów w Polsce. Emitowany w stacji TVN od dwóch dekad gromadzi rzeszę widzów przed telewizorami. W 563. odcinku programu jak zawsze pełno było emocji i pytań, na które nie każdy uczestnik potrafił trafnie odpowiedzieć. Do tej pory główna wygrana w programie padła tylko cztery razy.

"Milionerzy". Kłopot sprawiło pytanie o obraz Rembrandta

"Milionerzy". Pytanie za 500 złotych

Jako pierwsza rundę eliminacyjną przeszła Joanna Popiel, z Warszawy, magister logistyki po SGGW. Pierwsze pytanie, jakie padło, to:

Przesądni, aby odgonić złe moce, do dziecięcych wózków przypinają:

A: broszki z bursztynem,

B: czerwone kokardki,

C: złote gwiazdki,

D: inicjały dziecka.

Uczestniczka z Warszawy od początku grę zaczęła niepewnym krokiem. Wahając się, która odpowiedź jest prawidłowa, poprosiła o koło ratunkowe pół na pół. Zostały jej wtedy dwa warianty, A i B. Poprawnie wybrała odpowiedź B: czerwone kokardki i mogła grać dalej.

"Milionerzy". Kiedy zaczyna się poranek?

Następnie pytanie za gwarantowaną sumę tysiąca złotych brzmiało:

Ranek to początek dnia. A poranek?:

A: następuje po ranku,

B: woda utleniona dawniej,

C: zaczyna się o brzasku,

D: kończy się świtaniem.

Joanna Popiel zdecydowała się odpowiedzieć szybko i bez wahania. Powiedziała:

Idąc tropem, że poniedziałek następuje po niedzieli, to sugerowałabym się, że poranek następuje po ranku. Zaznaczmy A: następuje po ranku.

Niestety, już po chwili prowadzący Hubert Urbański, wyjaśnił, że poranek i ranek oznaczają to samo. To po prostu wczesna pora dnia. Dodał, że poprawną odpowiedzią jest C - zaczyna się o brzasku.

Hubert Urbański ogląda Milionerów i śmieje się z uczestniczki

Zawodniczka zakończyła grę zostając z niczym i odchodząc z gołymi rękama. Do teleturnieju o milion złotych przystąpił kolejny zawodnik, który rozbawił Huberta Urbańskiego do łez. Kolejny odcinek programu 15 września o 20:55 w TVN.