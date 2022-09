"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wiemy, kogo połączyli w pary. Decyzje ekspertów mogą zaskoczyć [SPOILER]

Pierwsze odcinki ósmego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie porwały widzów. Tym razem do programu wybrano starszych i doświadczonych uczestników, którzy mają już za sobą poważne związki. Pojawiły się też zmiany w montażu wynikające z całkowitego wycięcia materiałów z jednym z ekspertów.

Fani formatu bez ogródek nazwali nowy sezon "flakami z olejem". Największe emocje w programie jak na razie wzbudził ojciec jednego z uczestników, którego zabawne komentarze i dogryzanie synowi zostało bardzo szybko wyłapane przez internautów. Wygląda na to, że fani wreszcie doczekali się pierwszych wielkich emocji, bo można już obejrzeć odcinek ze ślubami.

Na platformie Player.pl pojawił się przedpremierowo trzeci odcinek ósmego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie w końcu zobaczyli pełne emocji ceremonie zaślubin i pierwsze reakcje uczestników show na dobranych im partnerów. Niektóre decyzje ekspertów mogły zaskoczyć. Kto został z kim złączony i jak zareagowali fani programu na decyzje ekspertów? Sprawdźcie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna Hołubowicz i Przemysław Wereszyński

W programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" 31-letnia Justyna została połączona z 28-letnim Przemysławem. Dziewczyna przyznała, że zwykle doskonale radzi sobie z kontrolowaniem stresu, ale kiedy wchodząc do sali, zobaczyła plecy przyszłego męża, sytuacja zrobiła się naprawdę nerwowa. Jak się okazało, kobieta została mile zaskoczona wyglądem wybranego dla niej partnera. W ankiecie wypełnionej jeszcze przed przystąpieniem do programu nie określiła żadnych oczekiwań co do wyglądu. Jak się okazuje, Przemysław doskonale wpasował się w jej typ.

Nie miałam oczekiwań względem wyglądu. Doskonale wiem, że na starość będziemy oboje starzy, pomarszczeni i pięć centymetrów niżsi, ale powiem szczerze, że lubię brunetów w okularach, z zarostem. Przemek jest w moim typie - powiedziała Justyna.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta Milka i Patryk Aniśko

Kolejna para wybrana przez ekspertów to 38-letnia Marta i 37-letni Patryk. Kobieta weszła do sali pewnym krokiem i od razu wzbudziła spore zainteresowanie po stronie rodziny Patryka. Wygląda na to, że nowa żona od razu zaskarbiła sobie sympatię bliskich mężczyzny. Kobieta przyznała, że spoglądając na męża, od razu poczuła pozytywne emocje.

Gdy spojrzał na mnie, to zobaczyłam bardzo sympatyczną, miłą twarz, przystojnego chłopaka. Fajnie tak się uśmiechnął do mnie i gdzieś poczułam takie ciepło i to była taka pozytywna emocja. Nie potrafię powiedzieć, czy akurat coś by nas połączyło, gdybyśmy się mijali na ulicy - wyznała Marta.

Na ceremonii doszło do dość nietypowej sytuacji. Pani burmistrz wspomniała, że Przemek niedawno obchodził urodziny i poprosiła gości o zaśpiewanie tradycyjnego "Sto lat!". Jak Przemysław zareagował na Martę? Przyznał, że do tej pory zazwyczaj spotykał się z brunetkami.

Pomyślałem, że bardzo ładna dziewczyna. Na początku troszkę wystraszony byłem. Ogólnie podoba mi się, to jest mój typ, ale takiej kobiety jeszcze nie poznałem, bo to jest blondynka - wyznał Patryk.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta Podbioł i Maciej Mikołajczak

32-letnia letnia Marta, która sama wychowuje kilkuletniego synka, została połączona z 37-letnim Maciejem. Ślub tej pary był chyba najbardziej nerwową i komiczną ceremonią z ósmego sezonu programu. Maciej był tak zestresowany, że przez całe spotkanie zawładną nim nerwowy śmiech. Mężczyzna ciągle się mylił, przejęzyczał i robił kuriozalne miny.

Zaskoczyło mnie, że on się tak śmieje. To znaczy ja bardzo lubię, że on jest wesoły. To mi się podoba. Czasami on się śmiał i nie wiedziałam, dlaczego się śmieje. Później po prostu zrozumiałam, że to może ze stresu. I się go nawet zapytałam, czy on czegoś nie palił przed ślubem - wyznała Marta.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani programu zwrócili uwagę na komediowy potencjał Macieja

Jak na decyzje ekspertów zareagowali fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Największą aprobatę otrzymało zestawienie Justyny i Przemka. Z kolei najwięcej uwagi podczas ceremonii skradł Maciej, który przez znaczną część przysięgi nie mógł opanować śmiechu i cały czas się mylił. Został nawet upomniany przez panią burmistrz.

Ten Maciek to w ogóle jakąś porażka! Ja rozumiem, że stres i emocje, ale to jakie miny robił na przysiędze, to w ogóle jakiś koszmar. Według mnie już jest skreślony przez to swoje pajacowanie.

Tak jak obstawiałam tak ich dobrali!

Justyna i Przemek są cudowni, skromni, mądrzy. Pasują do siebie wizualnie. Marta wyglądała ślicznie, nawet bez okularów.

Czy tylko mi się kojarzy Maciek z Jasiem Fasolą? Generalnie fajny facet, ale tyle się śmieje, że szok. Te miny! Jak nic powinien zostać komediowym aktorem.

Myślałam, że trochę inaczej ich dobiorą... - czytamy w komentarzach na fanpage'u programu.

Jak wam się podobają takie zestawienia par w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?

