"Rolnik szuka żony". Joanna jest w ciąży. "Proszę, nie piszcie gratulacji"

Joanna i Kamil z ósmej edycji randkowego show dla rolników byli jedną z ulubionych par widzów. On marzył o założeniu rodziny i dzieciach, ona przyszła do programu w poszukiwaniu idealnego męża. Młodzi szybko się w sobie zakochali. W finale "Rolnik szuka żony" mogliśmy oglądać oświadczyny Kamila, które Joanna ze wzruszeniem przyjęła. Para przygotowuje się aktualnie do ślubu. 14 września poinformowali, że spodziewają się dziecka.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Joanna jest w ciąży

"Rolnik szuka żony". Joanna szykuje się do ślubu z Kamilem

"Rolnik szuka żony". Joanna jest w ciąży. W poruszającym wpisie zaapelowała o spokój w tym szczególnym czasie

Joanna jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie odpowiada na pytania fanów. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" po zakończeniu emisji zebrała sporą liczbę obserwatorów. Jej profil w mediach społecznościowych śledzi aż 95 tysięcy osób. Ostatnio narzeczona rolnika zdradziła kilka szczegółów dotyczących ślubu i opowiedziała o zbliżającej się ceremonii, która planowana jest na 2023 rok.

W jednej z ostatnich relacji dziewczyna poinformowała, że razem z Kamilem spodziewają się dziecka. Wygląda na to, że ktoś z bliskiego otoczenia pary wykorzystał posiadaną informację i wbrew woli uczestników programu "Rolnik szuka żony" przekazał ją do mediów. W związku z zaistniała sytuacją Joanna potwierdziła te spekulacje i poprosiła o spokój w tym szczególnym czasie.

Chcemy was poinformować, że jestem w ciąży. Proszę, nie piszcie gratulacji, bo na to przyjdzie jeszcze czas. Chcielibyśmy tylko spokoju, bo w tym czasie to najważniejsze - czytamy na InstaStories uczestniczki programu "Rolnik szuka żony".

'Rolnik szuka żony'. Joanna jest w ciąży fot. instagram.com/joasia.wielgosz/

Fani pary już w lipcu podejrzewali, że wkrótce rodzina może się powiększyć. Joanna opublikowała wtedy zdjęcie z Kamilem z wesela i w opisie fotografii dodała intrygującą sugestię.

Trzy kurczaczki na jednym zdjęciu. To było piękne wesele! Coraz bardziej nie mogę doczekać się naszego - dodała w opisie.

Więcej zdjęć Joanny i Kamila znajdziesz w galerii na górze strony.

Opis trudno było jednoznacznie zinterpretować, bo na fotografii para pozowała z kawałkiem kurczaka na widelcu. Wygląda na to, że już wtedy uczestniczce programu "Rolnik szuka żony" udało się niepostrzeżenie przemycić informację o ciąży. Dociekliwi fani od razu zwrócili na to uwagę w komentarzach na Instagramie.

Teraz będą ploty, że jesteś w ciąży. Już to widzę.

Czemu trzy kurczaczki?

A dlaczego tak późno zaplanowaliście swoje wesele? - czytamy w komentarzach.

Kiedy premiera nowego sezonu programu "Rolnik szuka żony"? W związku z rozgrywkami mistrzostw świata w piłce siatkowej została po raz kolejny przełożona. Decydenci z TVP już mocno podpadli widzom, którzy od kilku tygodni czekają na rozpoczęcie popularnego programu. Wygląda na to, że warto się uzbroić w cierpliwość, bo nowy sezon zapowiada się naprawdę ciekawie. Jeden z uczestników pobił nawet rekord Kamili z poprzedniej edycji w liczbie otrzymanych listów. Więcej przeczytasz tu: "Rolnik szuka żony". Marta Manowska o nowym uczestniku: Rozbił bank. Otrzymał więcej listów od Kamili.

"Rolnik szuka żony". Jessica znów będzie szukać miłości w telewizji

Zobacz też: "Rolnik szuka żony". Jessica znów będzie szukać miłości w telewizji. Tym razem się rozbierze