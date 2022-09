Sara Egwu-James w "America's Got Talent". Znamy wyniki. Które miejsce zajęła wokalistka?

Za nami finał 17. edycji programu telewizyjnego "America's Got Talent", który odbył się w nocy z 13 na 14 września. Uczestnicy zaprezentowali naprawdę wysoki poziom, a wśród nich znalazła się polska wokalistka Sara Egwu-James, która zyskała ogromną sympatię amerykańskich widzów. Dzień później ogłoszono finalne wyniki i już wiemy, kto zgarnął nagrodę główną, czyli milion dolarów i możliwość występów w Las Vegas.

Sara James jedną z faworytek "America's Got Talent"

Młodziutka Sara Egwu-James w finale "America's Got Talent" zaśpiewała "Running Up That Hill" Kate Bush w zupełnie nowej aranżacji. Utwór ponownie zyskał ogromną popularność po emisji czwartego sezonu serialu "Stranger Things", a jurorzy oraz publiczność byli zachwyceni występem. Sara otrzymała owacje na stojąco, a w mediach społecznościowych wielu widzów obstawiało, że to właśnie ona pojawi się na podium. Poniżej możecie obejrzeć wyjątkowe wykonanie 14-latki:

Utalentowani finaliści programu "America's Got Talent"

Sara w drodze po główną wygraną, musiała pokonać dziesięcioro groźnych rywali. Oprócz utalentowanej, młodej wokalistki w finale show znaleźli się również wokalista i gitarzysta Drake Milligan, iluzjonista Yu Hojin, magik Nicolas Ribs, brzuchomówczyni Celia Munoz, saksofonista Avery Dixon, tancerki Mayyas, komik Mike E. Winfield, muzyczne trio Chapel Hart, duet performerów Metaphysic oraz tancerka pole dance Kristy Sellars.

Zwycięzca "America's Got Talent"

Wielkim wygranym 17. edycji programu "America's Got Talent" zostały bejruckie tancerki Mayyas, które zaprezentowały umiejętności taneczne w rytm orientalnej muzyki. Sara Egwu-James nie dostała się do finałowej piątki. Mimo to nie można odmówić jej ogromnego sukcesu w tak młodym wieku. Podobnego zdania są internauci na całym świecie, według których, już jest wygraną.

Sara James powinna wygrać ten program. I powinna znaleźć się przynajmniej w pierwszej trójce. Ameryka jest w błędzie.

Sara James jest bardzo utalentowana, wkrótce odniesie sukces jako artystka. Wygrała już "The Voice Kids" w Polsce i zajęła drugie miejsce w Eurowizji Junior.

Sara James jest taka utalentowana!! Dzięki swojemu doświadczeniu i prezencji na scenie będzie miała długą i niesamowitą karierę!

Zwycięski występ obejrzycie poniżej:

