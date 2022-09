Pod koniec ostatniego odcinka "Love Island", w krótkim materiale wideo zapowiedziano wejście nowego uczestnika. Karolina Gilon właśnie zdradziła na Instagramie, kto dołączył do pozostałych mieszkańców "Wyspy Miłości". Fani od razu zareagowali i jak się okazuje, już bardzo dobrze go znają. Aleksandr Muzheiko, znany jako "Sasha" był kiedyś partnerem jednej z uczestniczek show. Mężczyzna pojawił się też w kilku innych programach.

"Love Island". Do programu wszedł nowy uczestnik. Widzowie dobrze go znają. Kiedyś miał ukochaną na wyspie

Z odcinka na odcinek w "Love Island" robi się coraz bardziej gorąco. Atmosferę dodatkowo podgrzewała prowadząca, która w najmniej oczekiwanym momencie wprowadza do hotelu nowego uczestnika. Tym razem Karolina Gilon miała niezły ubaw, kiedy w mediach społecznościowych zapowiedziała, że do ekipy dołączy partner Oliwii z pierwszej edycji show.

I co? W szoku ? Tego pana chyba kojarzycie co? No ciekawe czy namiesza. Jak myślicie? Komu zawróci w głowie? - czytamy w opisie.

Sasha spotykał się z Oliwią Miśkiewicz z pierwszej edycji "Love Island" i para rozstała się w głośnej atmosferze skandalu.

Sasha pochodzi z Ukrainy, ale od dziewięciu lat mieszka w Sopocie. "Love Island" to jak się okazuje, nie pierwsza przygoda mężczyzny z telewizją. Nowy uczestnik "Love Island" wziął udział w jednej z poprzednich edycji "Top Model".

Niestety, nie udało mu się dojść do finału, bo wyrzucono go z programu. W jednym z odcinków uczestnicy trenowali casting do profesjonalnej agencji modelingowej. Sasha przeszedł się przed jurorkami, poślinił palec i przejechał nim po sutku, czym wywołał ogromne oburzenie.

Jak można przy kliencie rozchylić marynarkę, pokazać sutek i zrobić takie coś? - zwróciła mu uwagę jedna z jurorek.

Za niestosowne zachowanie wyrzucono go z programu.

Mężczyzna wziął też udział w jednej z popularnych gali Freak Fight - "Fame MMA". Czego szuka na "Wyspie Miłości"?

W „Love Island" chętnie poderwałby jakąś influencerkę, ale to nie jest warunek konieczny. Ważne, żeby potencjalna partnerka tak samo jak on wierzyła w równy podział obowiązków w związku. No i powinna być szczera. Sasha podkreśla bowiem, że otwarcie rozmawia o niekomfortowych dla innych sprawach. Nie ma dla niego tematów tabu - czytamy w opisie uczestnika na stronie Polsatu.

Jak na tę wiadomość zareagowali fani programu? Wygląda na to, że mocno mu kibicują.

Mega się cieszę. Liczę, że w końcu odnajdzie dziewczynę, która go doceni i pokocha takim, jakim jest. Mega wartościowy chłopak.

Nie ma jak facet z odzysku byłej "Islanderki". Świat się kończy, a raczej chyba ludzie chętni do programu.

Mega pozytywny wariat. Może utrze nosa swojej byłej gwiazdeczce - czytamy w komentarzach.

Pierwszy odcinek z nowym uczestnikiem zostanie wyemitowany 14 września, o godzinie 22:10.

