Jessica Miemiec wzięła udział w piątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestniczka była kandydatką Krzysztofa, ale niestety została przez niego odesłana do domu. Zyskała jednak ogromną sympatię widzów dzięki nietuzinkowej i przebojowej osobowości. Zadania w gospodarstwie wykonywała ochoczo, w pełnym makijażu i z doklejonymi rzęsami. Po udziale w popularnym show TVP1 sprytnie wykorzystała swoje pięć minut sławy i pojawiła się w kilku innych programach takich jak m.in. "Pytanie na śniadanie", "Matka z córką" czy serialu "19+". W międzyczasie przefarbowała się na blond, zdążyła się zakochać i po nieudanym związku na nowo zostać singielką. Wygląda na to, że Jessica znów będzie poszukiwać miłości w telewizji. Tym razem wybrała dość odważny sposób.

Jessica Miemiec jeszcze do niedawna była szczęśliwe zakochana w "Ricardo", którego poznała na stacji benzynowej. Para zdążyła się nawet zaręczyć. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" wychwalała liczne zalety swojego wybranka, między innymi jego wysoki wzrost i troskliwe usposobienie. Niestety relacja nie przetrwała próby czasu i para zakończyła związek.

W ubiegłym roku, na stacji benzynowej poznałam Ryszarda. Wydawało mi się, że jest dojrzałym mężczyzną, szczególnie, że był ode mnie sporo starszy. Oświadczył mi się po kilku miesiącach znajomości, ale dość szybko okazało się, że nie możemy się kompletnie dogadać i każde z nas poszło w swoją stronę - wyznała w rozmowie z serwisem Telemagazyn.pl.

Wygląda na to, że Jessica nie zamierza się poddać w walce o szczęście w miłości i zgłosiła się do nowego telewizyjnego show, by właśnie tam poszukać partnera. Tym razem zdecydowała się wystąpić w programie "Magia nagości", który emitowany jest na kanale Zoom TV. Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich, bo uczestnicy występują w nim nago. Na czym polega? Osoba wybierająca dokonuje selekcji pośród kilku uczestników na podstawie ich poszczególnych fragmentów nagiego ciała. W wielkim finale osoba wybierająca i zwycięzca spotykają się naprzeciwko siebie nago i razem udają się na randkę.

Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" tą radosną nowiną podzieliła się na Instagramie i zachęciła fanów do oglądania odcinka z jej udziałem. Jak zareagowali?

Podziwiam determinację.

Coraz piękniejsza.

Petarda - czytamy w komentarzach.

Odcinek, w którym wystąpi Jessica Miemiec zostanie wyemitowany 16 września, o godz. 23:00 na Zoom TV.

