Szósta edycja "Hotelu Paradise" niedawno się zaczęła, a już program budzi wiele emocji. Za nami rajskie rozdanie i zmiany w hotelu. Niedawno do ekipy dołączyła nowa uczestniczka, Ewelina Puzio. Jeszcze w wizytówce dziewczyna stwierdziła, że jest pewna siebie i nie przejmuje się opinią innych. Do programu wkroczyła pewnym krokiem i od razu zwróciła uwagę widzów, którzy docenili jej naturalność i szczerość. Jak się okazuje to nie jej pierwsza przygoda z formatem reality show, bo wcześniej pojawiła się w odświeżonej wersji programu "Big Brother". Wygląda na to, że widzowie zaszufladkowali Ewelinę jako bezpiecznego gracza, ale tutaj mogą się bardzo zaskoczyć. Wszystko wyjaśni się już w nadchodzącym odcinku "Hotelu Paradise". Zobaczcie zapowiedź programu z wyznaniem Eweliny.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Duris zdradza, ile przytyła. "Nie czuję się komfortowo"

"Hotel Paradise". Klaudia z 5.edycji i Maciej z 6. edycji przyłapani w klubie

"Hotel Paradise". Ewelina pokazała prawdziwą twarz i w programie tylko udaje? "Najchętniej to bym rozwaliła wszystkie te pary"

W najbliższym odcinku "Hotelu Paradise" Ewelina otwarcie wyłoży karty na stół. Wygląda na to, że miarka się u niej przebrała i dziewczyna przechodzi do ataku. Uczestniczka pojawiła się w "pokoju zwierzeń" i jasno stwierdziła, że jedynie udaje sympatyczną koleżankę, aby jak najlepiej wtopić się w grupę. Dodała, że ma ochotę rozwalić wszystkie pary z programu. Co wydarzy się w najbliższych odcinkach popularnego show? Może być naprawdę gorąco, bo żaden z uczestników szóstego sezonu "Hotelu Paradise" tak otwarcie nie deklarował spisku.

W tym momencie to tak naprawdę każdy mnie wkurza po trochu. Tych ludzi to ja rozgryzłam już chyba po pierwszym dniu. Myślicie, że czemu ja się tak wtapiam w tę fantastyczną grupę? Tylko po to, żeby tu przetrwać. Ale ja najchętniej to bym rozwaliła wszystkie te pary tu - wyznała.

Zobacz wideo "Hotel Paradise". Ewelina pokazała prawdziwą twarz? "To gra aktorska"

Ewelina przyznała, że przyjaźnie w programie w ogóle jej nie interesują i udział w "Hotelu Paradise" to dobry sposób na przećwiczenie gry aktorskiej. Takiej deklaracji chyba nikt się nie spodziewał.

Gra aktorska jest super do przećwiczenia, zwłaszcza na żywo i 24 godziny na dobę. Po drugie ja nie jestem słabym człowiekiem i mnie te przyjaźnie w ogóle nie ruszają w tym domu - dodała.

Więcej zdjęć Eweliny znajdziesz w galerii na górze strony.

Widzowie "Hotelu Paradise" już przeczuwają, że Ewelina może mocno namieszać w programie.

Grzesiu ma konkurencje. Niby taka niepozorna jest ta Ewelinka, ale namiesza tam im bardzo. To taki kret.

Ona jest dobrym graczem i tylko udaje - czytamy w komentarzach na Facebooku.

Jak sądzicie, czy Ewelina przechytrzy pozostałych uczestników "Hotelu Paradise" i dojdzie aż do finału?

"Hotel Paradise". Szahira pokazała stare zdjęcie. Ważyła wtedy 93 kg

Zobacz też: Igor z "Hotelu Paradise" ważył 115 kg, a dziś zachwyca sylwetką. "W pewnym momencie życia powiedziałem stop"