"Love Island". Widzowie znów wkurzyli się na produkcję. "Przesada! Czas zmienić taktykę"

Od początku szóstego sezonu "Love Island" produkcja show porządnie podpadła u widzów. Zaczęło się od nagłej zmiany zasad programu. Do tej pory uczestnicy łączyli się w pary już na początku, kiedy nie mieli jeszcze okazji się poznać. W nowych odcinkach pierwsze parowanie odbyło się dopiero kolejnego dnia. Kolejna afera związana była ze wspólnym zdjęciem uczestników, które zostało zrobione jeszcze przed premierą programu. Fani zarzucili produkcji, że skoro cała ekipa spotkała się na sesji zdjęciowej, to wchodząc do programu, uczestnicy już się znali i jedynie "udawali", że widzą się pierwszy raz. Te zmiany zaburzyły formułę, do której widzowie są od kilku sezonów przyzwyczajeni i jak sami stwierdzili to dodatkowo "zepsuło niespodziankę". Wygląda na to, że to nie koniec zaskoczeń ze strony produkcji show. Właśnie po raz trzeci negatywnie zaskoczono widzów. Co się stało? Sprawdźcie.

"Love Island". Weronika "Wero" Piątek ma już na koncie jedno reality show

"Love Island". Widzowie znów wkurzyli się na produkcję

Ostatnio do programu dołączyło dwóch nowych uczestników, których Karolina Gilon przedstawiła uprzednio na Instagramie.

Powiem krótko! Wyspiarze - współczuję. Wyspiarki - zazdroszczę! - podsumowała.

Nowi uczestnicy to miłośnicy siłowni, co doskonale odzwierciedlają ich sylwetki. Daniel Różalski zawodowo zajmuje się treningiem personalnym, kocha podróże i sporty ekstremalne. Drugi uczestnik, Paweł Michalski, to zdobywca pucharów w kategorii fitness i open. Panowie weszli do programu w przebraniach striptizerów. Jeden ukrywał się pod maską zorro, a drugi pojawił się przed uczestniczkami w kostiumie kowboja.

W poprzednim odcinku programu "Love Island" pojawiła się zapowiedź z nowymi uczestnikami, w której pokazano, jak panowie wybierają dla siebie partnerki. Widzowie z niecierpliwością oglądali cały odcinek, aby dowiedzieć się, które z pań zostaną wybrane. Jak się okazało, zwiastun wprowadził widzów w błąd i do wyboru partnerek nie doszło. Na to fani programu muszą czekać dopiero do kolejnego odcinka show. Taka zabawa montażem wkurzyła widzów "Love Island", którzy poczuli się oszukani.

Cały program czekania, kogo nowi wybiorą i co? A wy to pokazujecie dopiero jutro w kolejnym odcinku?

Jakoś to przerywanie w połowie wybierania stało się nudne, zamiast podgrzewać atmosferę. Czas zmienić taktykę produkcjo!

Zabawa fajna, szkoda tylko, że znowu trzeba czekać do następnego odcinka, żeby dowiedzieć się, kto kogo wybrał - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Nowe odcinki szóstego sezonu "Love Island" możecie śledzić na antenie Polsatu od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę o godzinie 22:10. Format jest również dostępny na platformie streamingowej Polsat Box.

"Love Island". Poznaliśmy nowe pary. W rękach Kamila los dwóch uczestniczek

