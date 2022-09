Karina Koch pojawiła się w programie "Chłopaki do wzięcia" z bratem Stefanem. Rodzeństwo od początku wzbudzało wiele kontrowersji. Karina i Stefan mieszkają razem w małej miejscowości i łączy ich wyjątkowo zażyła relacja. Część widzów zwróciła uwagę na ich podejrzaną bliskość i w sieci zrobiło się gorąco od kilku afer i zarzutów. Rodzeństwo stanowczo wyśmiało plotki i nazwało te spekulacje "ohydnymi".

Karina pełni też istotną rolę w przesiewaniu kandydatek na partnerki brata, gdyż bacznie stoi na straży jego honoru i majątku. Jeśli nowa dziewczyna Stefana nie spodoba się siostrze, to relacja z góry jest skazana na niepowodzenie. Wygląda na to, że mężczyzna tym razem znalazł odpowiednią kandydatkę, bo niedawno ogłosił, że ma nową dziewczynę. Jak się okazuje, do zakochanego brata dołączyła też siostra, która też jest zakochana i właśnie pokazała nowego partnera.

"Chłopaki do wzięcia". Karina w końcu szczęśliwie zakochana. Pokazała wybranka. "Podobny do Jarusia"

Karina z "Chłopaków do wzięcia" umieściła na YouTubie filmik z nowym ukochanym. Wideo zostało opatrzone wymownym opisem.

Karinka ma chłopaka. Poznajcie go! Z nim zawsze uśmiechnięta - czytamy w opisie filmu.

Na filmie widzimy parę, która o zachodzie słońca wybrała się na spacer z psami. Karina postanowiła przedstawić nowego partnera na Facebooku. Jak się okazuje, nowy ukochany ma na imię Grzesiek, ale niewiele więcej o nim wiadomo.

Fani od razu zareagowali na tę radosną nowinę i w komentarzach pogratulowali parze. Zwrócono też uwagę na podobieństwo nowego chłopaka do jednego z najpopularniejszych bohaterów z "Chłopaków do wzięcia", a mianowicie Jarusia.

Podobny do Jarusia! Gratulacje.

Ale fajnie się ułożyło, ty masz swoją połówkę i twój brat. Cieszę się razem z wami! Życzę wam wszystkiego najlepszego.

O Karinka, ty znalazłaś miłość. Superowo - czytamy w komentarzach pod zdjęciem.

Wygląda na to, że Karina i Stefan z "Chłopaków do wzięcia" wreszcie ułożyli sobie życie.

