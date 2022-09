"The Voice of Poland" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Program doczekał się właśnie 13. edycji, która wystartowała trzeciego września. Tym razem w składzie jurorskim znaleźli się: Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk, Tomson i Baron oraz debiutująca Lanberry. Piosenkarka po raz pierwszy zasiadła na obrotowym fotelu, ale z programem związana była już dużo wcześniej. Dziesięć lat temu pojawiła się na przesłuchaniach w ciemno i jak widać, jej historia właśnie zatoczyła koło. Producenci "The Voice of Poland" zdecydowali się na pewnie zmiany w emisji, które z pewnością będą prezentem dla wszystkich fanów programu.

"The Voice of Poland" ze zmianą emisji. Fani będą zachwyceni

Pierwszy odcinek nowego sezonu "The Voice of Poland", który wyemitowano 3 września, zmiótł z rankingów konkurencję. W momencie największej oglądalności program zgromadził przed telewizorami aż 2,3 mln osób.

W sobotni wieczór "The Voice of Poland" wygrał z pierwszymi odcinkami programów rozrywkowych jesiennej ramówki konkurencyjnych stacji - poinformowało Centrum Informacji Telewizji Polskiej.

W najbliższych odcinkach widzowie będą nadal oglądać etap przesłuchań w ciemno. Do tej pory w każdą sobotę o godzinie 20:00 na TVP2 emitowane były dwa odcinki muzycznego show. Produkcja "The Voice of Poland" zdecydowała się jednak na pewne zmiany. Czego mogą spodziewać się widzowie?

"The Voice of Poland" 10 września 2022, godzina 20:00

W najbliższą sobotę zostaną wyemitowane aż trzy premierowe odcinki. Na scenie pojawią się uczestnicy z województwa śląskiego, województwa kujawsko-pomorskiego oraz z Wileńszczyzny.

"The Voice of Poland" 17 września 2022, godzina 21:00

17 września program "The Voice of Poland" zostanie wyemitowany dopiero o godzinie 21:00. W tym odcinku zobaczymy przesłuchania z województwa warmińsko-mazurskiego oraz małopolskiego.

"The Voice of Poland" 24 września 2022, godzina 20:00

Pod koniec września widzowie zobaczą ostatni odcinek przesłuchań w ciemno i również tego dnia producenci programu "The Voice of Poland" zdecydowali o emisji aż trzech odcinków. W trakcie przesłuchań zaśpiewają uczestnicy z Krakowa, województwa mazowieckiego oraz województwa opolskiego.

