Już 7 września zobaczymy nowe odcinki "Top Model". Producenci show przygotowali niespodziankę dla fanów i na Instagramie pokazali fragment sezonu. W opublikowanym filmiku możemy już poznać pierwszą uczestniczkę - Martynę Kaczmarek.

"Top Model". Martyna chce zostać modelką plus size. Fani programu oburzeni

Nowa uczestniczka 11. edycji "Top Model" już wywołała burzę w komentarzach. Martyna Kaczmarek pojawiła się na castingu z jasno określoną misją. Aspirująca modelka pewnym krokiem weszła do sali, stanęła przed jury i przyznała, że zdecydowała się na udział w programie, aby spełnić marzenie milionów kobiet, aby ich rozmiar był reprezentowany na wybiegu.

Martyna chce zostać modelką plus size! - czytamy w opisie filmu.

Oburzeni fani programu natychmiast zareagowali. Jednogłośnie stwierdzili, że nazywanie kobiety normalnych rozmiarów modelką "plus size" jest niewłaściwe i całkowicie absurdalne. Zwrócono też uwagę na to, że program oglądają przede wszystkim młode dziewczyny i używanie takich określeń może być w dłuższej perspektywie bardzo toksyczne.

Przecież to normalna, piękna kobieta. Jakie plus size? Świat na głowę upadł.

Myślałam, że już wyszliśmy z czasów, gdzie modelka musi mieć niezdrową niedowagę, bądź anoreksję, ale najwidoczniej zaszła pomyłka. Jednak szczupła kobieta wciąż określana jest grubą. Pomijając toksyczność tego, to jest to po prostu obrzydliwe.

Myślałam, że plus size to rozmiar 50 czy coś. A ta dziewczyna pewnie nosi 38 lub 40.

Gdzie to plus size, żartujecie chyba? - czytamy w komentarzach.

Co ciekawe, Martyna Kaczmarek sama używa tych określeń. W opisie swojego profilu na Instagramie opisała się jako "modelka plus size". Cały profil użytkowniczki przepełniony jest materiałami o ciałopozytywności. Jak sama przyznaje, jest też zaangażowana w walkę o prawa kobiet i równouprawnienie.

Czy uczestniczka przejdzie casting i dostanie się do kolejnego etapu? Wnikliwi widzowie show zauważyli, że za każdym razem, kiedy o danym uczestniku pojawia się rozbudowany materiał wideo, to zazwyczaj ta osoba przechodzi do kolejnych etapów show. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już 7 września w TVN o 21:30.

