Nowy sezon programu "Top Model" startuje siódmego września na antenie TVN, ale po sieci już hulają nagrania z listą uczestników, którzy zakwalifikują się do programu. Materiały są na bieżąco usuwane, ale jak wiadomo, w internecie nic nie ginie. Źródeł jest kilka, więc wygląda na to, że widzowie stacji nie będą mieć w tym roku niespodzianki. W pierwszym odcinku programu zobaczymy castingi, ale już wiadomo, kto przejdzie do domu modelek i modeli.

Stacja TVN właśnie opublikowała kolejne wideo promujące nadchodzący sezon "Top Model". Mieliśmy już okazję poznać Martynę Kaczmarek, która zgłosiła się do programu jako modelka plus size i jak udało się wyśledzić dociekliwym fanom, przejdzie do dalszej części show. Nie inaczej będzie w przypadku Borysa, który pojawił się w ostatnim materiale promującym program. Profil Borysa Barchana oraz pozostałych uczestników, którzy przeszli do dalszych etapów programu pojawił się w krótkim filmiku na TikToku, który momentalnie został usunięty. Widzimy tam nazwiska 14 osób, a także ich wymiary. Zdjęcia zrobiła prawdopodobnie osoba pracująca przy produkcji show.

'Top Model'. Do sieci wyciekła lista uczestników. Wiemy, kto będzie w programie. Nagranie szybko zniknęło [SPOJLER] fot. screen tiktok.com/@rafafafalalalala

Tajemnicę zdradził też projektant Paweł Węgrzyn, który w lipcu promował nową kolekcję. W opisie zdjęcia z wybiegu zdradził, że w pokazie pojawili się uczestnicy nowej edycji "Top Model".

W minioną sobotę podczas Gali Międzynarodowego Konkursu OFF Fashion odbył się pokaz kolekcji Haute couture mojej marki Paweł Wegrzyn-fashion. Wśród modelek i modeli na wybiegu można było zobaczyć uczestników tegorocznej edycji programu "Top Model" - czytamy w opisie zdjęcia.

Wygląda na to, że "przeciek" nie był zamierzony i projektant jedynie nie przemyślał konsekwencji takiego opisu. Na scenie widzimy jednego z uczestników, Borysa Barchana, w kobaltowym garniturze.

'Top Model'. Do sieci wyciekła lista uczestników. Wiemy, kto będzie w programie. Nagranie szybko zniknęło [SPOJLER] fot. facebook.com/wegrzynfashion

Co na to widzowie programu? Pojawiły się podejrzenia, że te "przecieki" to specjalne zabiegi produkcji show w celu promocji najnowszego sezonu. W wielu komentarzach fani show okazali niezadowolenie i zepsucie niespodzianki.

Coś za dużo tych wycieków. Chyba specjalnie to robią, żeby był szum wokół edycji.

No to sobie obejrzałem tegoroczną edycję. No cóż, zamiast tego obejrzy się jakiś serial, trudno.

Czyli nie trzeba oglądać dwóch pierwszych odcinków, bo i tak wiemy, kto przejdzie dalej - czytamy w komentarzach na TikToku.

Co ciekawe, dowodów na taką właśnie listę nowych uczestników jest więcej. Na Wikipedii pojawiła się dokładna lista nazwisk, która zniknęła równie szybko co materiały w innych miejscach sieci.

'Top Model'. Do sieci wyciekła lista uczestników. Wiemy, kto będzie w programie. Nagranie szybko zniknęło [SPOJLER] fot. screen wikipedia.org

Czy te informacje się potwierdzą? Pozostaje nam śledzić najnowsze sezony programu "Top Model".

