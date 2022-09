"Top Model". Martyna przejdzie dalej jako modelka plus size? Są przecieki

Martyna Kaczmarek wzięła udział w castingu do programu "Top Model" jako aspirująca modelka plus size. W dotychczasowych edycjach show w domu modelek nie było kobiety o takich kształtach. Jak zauważyli dociekliwi fani, są już przecieki, że dziewczyna dostanie się do kolejnego etapu.

