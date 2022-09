Już za chwilę widzowie TVP1 zobaczą nowe odcinki programu "Rolnik szuka żony". W tym roku premiera zaskakująco się przesunęła w związku z Mistrzostwami Świata w siatkówce. Fani hitu telewizyjnej jedynki ze zniecierpliwieniem czekają już na pierwsze odcinki. Szczególną uwagę widzów zwrócił 24-letni Tomasz. Jak się okazuje, rolnik zachwycił też prowadzącą, która opowiada o nim w samych superlatywach.

"Rolnik szuka żony". Marta Manowska rozpływa się nad nowym uczestnikiem

W poprzedniej edycji programu "Rolnik szuka żony" najwięcej listów otrzymała Kamila Bos. Pewna siebie i atrakcyjna rolniczka nazywana po emisji programu "królową pieczarek", bezkonkurencyjnie pokonała kolegów. Wygląda na to, że w dziewiątej edycji popularnego show ten rekord może zostać pobity. Marta Manowska w rozmowie z magazynem "Party" została zapytana o liczbę listów, jaką otrzymali nowi uczestnicy. Prowadząca wyznała, że tym razem mogą paść rekordy. Dodała też, że to właśnie Tomasz zgarnął największą pulę listów.

Tomasz trochę rozbił bank - wyznała.

Czym uczestnik aż tak zachwycił potencjalne kandydatki na żonę? Marta Manowska nie ma żadnych wątpliwości, że to idealny materiał na męża.

Tomek jest nie tylko przystojny, ale też niesamowicie grzeczny, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Jest bardzo dobrze wychowany, ma bardzo wysoki poziom, jest na pewno dżentelmenem, wielkim romantykiem. (...) Jest mężczyzną na życie, taki materiał na męża - powiedziała w rozmowie z Party.

Takiej laurki chyba nie spodziewał się nawet sam uczestnik programu. Trudno się dziwić, że aż tak zachwycił kandydatki. Zdjęcia uczestników poprzednich edycji możecie zobaczyć w naszej galerii.

Czym na co dzień zajmuje się Tomasz? W wizytówce rolnika na Instagramie czytamy, że wraz z bratem i rodzicami prowadzi 56-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej. Na studia wyjechał do Warszawy i to właśnie wtedy przekonał się, że życie w mieście nie jest dla niego. Rolnik jasno określił, jakiej kandydatki poszukuje.

Lubi, kiedy kobieta ma długie włosy i czarujący uśmiech. Na to zwraca szczególną uwagę. Ważna jest dla niego dbałość o kondycję fizyczną u przyszłej partnerki - czytamy na Instagramie.

Tomasz w przyszłości chciałby pozostać w rodzinnej miejscowości, gdzie wraz z kochającą żoną i dziećmi będzie rozwijał gospodarstwo i rodzinną firmę. Swoim najbliższym chciałby zapewnić ciepły i bezpieczny dom. Czy uda mu się zrealizować to marzenie i znaleźć kandydatkę do budowania wspólnej przyszłości? O tym przekonamy się, śledząc nowe odcinki programu "Rolnik szuka żony".

