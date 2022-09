Na integracyjnej imprezie w jednym z krakowskich klubów spotkali się uczestnicy czwartej, piątej i aktualnej edycji "Hotelu Paradise". Wszyscy doskonale bawili się razem i bez wątpienia impreza była strzałem w dziesiątkę. Największą uwagę przykuła zażyłość Klaudii Bigus z piątej edycji show z uczestnikiem szóstej edycji, Maciejem Drosio, który dopiero co odpadł z programu. Wygląda na to, że albo integracja przeszła wyjątkowo pomyślnie, albo uczestnicy mieli okazję poznać się wcześniej.

"Hotel Paradise". Klaudia z 5. edycji i Maciej z 6. edycji przyłapani na seksownym tańcu. Znali się wcześniej?

Fani "Hotelu Paradise" zarzucają produkcji, że uczestnicy różnych edycji znali się jeszcze przed programem i do kolejnych sezonów popularnego show ludzie dostają się "po znajomości". Takie wątpliwości nasuwają się same, obserwując zachowanie Klaudii i Macieja. Fani sugerują, iż trudno uwierzyć w to, że para poznała się dopiero na imprezie w klubie. Na zdjęciach pozują przytuleni i w swoim towarzystwie czują się bardzo swobodnie, tak jakby znali się już wcześniej.

Klaudia i Maciej zostali też przyłapani z ukrycia na bardzo seksownym tańcu. Na nagraniu opublikowanym przez jedną z uczestniczek "Hotelu Paradise" widać ich razem na parkiecie. Można wyraźnie zauważyć, że nie są skrępowani i tańczą przytulając się do siebie. To od razu wzbudziło podejrzenia, czy nie ma między nimi bliższej relacji.

W wizytówce Macieja opublikowanej na Facebooku czytamy, czego poszukuje w relacjach damsko-męskich.

Maciej Drosio uwielbia randkować. Czasem spotyka się z kilkoma dziewczynami naraz. Zawsze jednak stawia sprawę jasno i informuje dziewczyny, że to tylko chwilowy romans. Nie robi im złudnej nadziei. 27-latek ostatni raz był w związku trzy lata temu. Od tego czasu tylko randkuje. Szuka tej jedynej idealnej, wobec której ma wysokie wymagania - czytamy.

Czy Klaudia okaże się tą jedyną idealną? Przyszłość pokaże.

"Hotel Paradise". Nowy sezon już namieszał i podzielił fanów

