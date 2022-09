Szósty sezon "Love Island" powoli się rozkręca. W tym roku produkcja show zaskoczyła zmianą zasad. Program zaczął się inaczej niż w dotychczasowych edycjach. Uczestnicy mieli najpierw okazję poznać się bliżej, a dopiero potem zdecydować, z kim chcą być w parze. Jedna z uczestniczek "Love Island" od razu zwróciła uwagę widzów. Jak się okazuje, 22-letnia Weronika Piątek, nazywana przez uczestników "Wero", ma już na koncie wystąpienie w innym programie.

REKLAMA

Zobacz wideo Igor i Magda z "Love Island" mieli kryzys? Zdradzili, czy będzie ślub

Karolina Gilon zmieniła fryzurę. Postawiła na modne cięcie, jest też jaśniej

"Love Island". Weronika "Wero" wystąpiła w innym reality show

Udział w "Love Island" to świetny sposób na zdobycie popularności i rozpoznawalności. Uczestnicy sprytnie wykorzystują swoje "pięć minut" sławy - w większości przypadków program daje im przepustkę do rozwoju dalszej kariery. Jeśli chodzi o Weronikę 'Wero" Piątek to z pewnością uczestniczka nie musi zabiegać o popularność, bo tę już zdobyła. Dziewczyna jest już znaną tiktokerką. Na tej popularnej aplikacji zebrała ponad pół miliona fanów. Równie sprawnie radzi sobie na Instagramie, gdzie jej konto śledzi ponad 100 tys. obserwujących.

Weronika Piątek miała już okazję wystąpić w reality show, więc "Love Island" to nie jej pierwsza przygoda z programem tego typu. Celebrytka pojawiła się już w "Famy czy Shame". W programie brali udział znani influencerzy młodego pokolenia czy gwiazdy TikToka. Poza Weroniką w "Fame czy Shame" wzieli udział: Klaudia Bieszcz Marta Rentel, Michał Gała, Blondino oraz Ange-Sophie-Reich.

Wero jest też fanką MMA. Uczestnika "Love Island" wzięła udział w gali freak fight "Elite Fighters". Tak o walce pisała na Instagramie po przegranej.

OMG! Naprawdę to zrobiłam! Wyszłam do oktagonu, walczyłam, może i tym razem walkę przegrałam, ale wrócę silniejsza - napisała.

22-latka pojawiła się w programie, bo jak twierdzi szuka chłopaka. Ostatni związek Wero trwał zaledwie trzy miesiące. Teraz poszukuje dobrze zbudowanego bruneta z niebieskimi oczami. Jasno określiła, że jej wymarzony mężczyzna musi mieć ładny uśmiech i poczucie humoru. Aktualnie tworzy parę z Kamilem.

Jak sądzicie, czy zrodzi się z tego prawdziwe uczucie?

Laura z "Love Island" urodziła, a jej córka zaraz została zabrana na operację

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: "Love Island". Internauci oburzeni zachowaniem jednego z uczestników. "Burak"