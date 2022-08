'Hotel Paradise'. Nowy sezon już namieszał i podzielił fanów. Grzegorz złośliwie skomentował figurę Szahiry

Widzowie wreszcie doczekali się premiery nowego sezonu "Hotelu Paradise". Po wakacyjnej przerwie znów będziemy mogli oglądać zmagania uczestników zamkniętych w rajskim hotelu w Panamie. Na antenie TVN7 właśnie wyemitowano pierwszy odcinek szóstej serii. Program już zdążył wzbudzić nie lada kontrowersje. Widzowie byli zniesmaczeni zachowaniem Grześka, który w przykry sposób zwrócił się do nowej koleżanki z hotelu. Fani nie kryli oburzenia i skrytykowali uczestnika. Co się właściwie stało?

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o diecie w "Hotelu Paradise"

"Love Island" i "Hotel Paradise". Kiedy premiera nowych sezonów programów?

"Hotel Paradise". Nowy sezon już namieszał i podzielił fanów. Zawinił Grzegorz

W premierowym odcinku "Hotelu Paradise" nastąpiła nieoczekiwana zmiana zasad. Panie zamieszkały osobno na górze hotelu, a panowie zajęli dół rezydencji. Jeden z uczestników - Grzegorz był widocznie rozczarowany takim obrotem spraw i podczas kiedy pozostali uczestnicy imprezowali, zdecydował się na kąpiel w basenie. W drodze do wody chciał chyba w uszczypliwy sposób zachęcić koleżankę do wspólnej zabawy.

Chodź, siedzisz i zamulasz na krzesełku. Spalisz trochę kalorii. Przyda ci się - powiedział.

Uczestniczki "Hotelu Paradise" natychmiast zareagowały na wypowiedziane przez niego słowa i stanęły w obronie koleżanki.

Słabe to było... Ale wiadomo, kobiecie na pewno przykro się robi, jak słyszy takie rzeczy, więc nie powinno tego być - powiedziała Hania.

Szahira już na początku programu przyznała, że nie jest do końca zadowolona ze swojej sylwetki. Dziewczyna chciała zgłosić się do wcześniejszych edycji, ale w związku ze swoją wagą wstydziła się wystąpienia w kostiumie. Jak się okazuje, rok temu Szahira ważyła 93 kilogramy i przeszła ogromną metamorfozę przed zgłoszeniem się do "Hotelu Paradise". Złośliwy tekst Grzegorza uderzył dokładnie w najczulszy punkt.

Ukuł moje miejsce, którego najbardziej obawiałam się w tym programie - wyznała.

Co na to fani programu? W komentarzach na instagramowym profilu programu wywiązała się gorąca dyskusja. Wygląda na to, że Grzegorz już w pierwszym odcinku stracił całą sympatię widzów i będzie musiał się mocno postarać, aby to zmienić. Fani show jednoznacznie stwierdzili, że takie zachowanie jest skandaliczne i nigdy nie powinno mieć miejsca.

Ale Grzesiek chamsko pocisnął.

Grzegorz niestety jak burak się zachował. Żaden facet z klasą nie powiedziałby tak do kobiety.

Ten od spalania kalorii spalił się na dzień dobry.

Jak można do dziewczyny o normalnej szczupłej sylwetce polecieć z takim tekstem. Później się dziwić, że kobiety popadają w choroby - czytamy w komentarzach.

Co sądzicie o zachowaniu Grzegorza?

"Hotel Paradise". Oto nowi uczestnicy! Jedną z dziewczyn porównano do Mai Sablewskiej

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: "Hotel Paradise". Wiktoria jest poważnie chora. "Po półtorarocznej tułaczce otrzymałam diagnozę"