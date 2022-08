Kamila Bos wzięła udział w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Ze względu na swoją specyficzną działalność zawodową została okrzyknięta mianem "królowej pieczarek". W programie nie udało jej się znaleźć miłości, ale sprytnie wykorzystała przysłowiowe pięć minut sławy. Pojawiła się już m.in. w takich programach jak "Pytane na śniadanie", "Familiada" i "Jaka to melodia". W mediach społecznościowych chętnie dzieli się stylizacjami i przeważnie zbiera pokaźną kolekcję komplementów. Nie inaczej było tym razem, kiedy pokazała, w jakiej sukience wybrała się na wesele.

Kamila Bos w programie "Rolnik szuka żony" dała się poznać jako osoba, która doskonale wie, czego chce i nie zamierza zadowolić się półśrodkami. Jej pewność siebie momentami irytowała widzów tego popularnego telewizyjnego show. Ale "królowa pieczarek" nie przejmuje się słowami krytyki i robi swoje.

Na instagramowym koncie właśnie opublikowała zdjęcie z wesela. Jak zwykle wyglądała bardzo atrakcyjnie, co nie umknęło uwadze fanów. Na tę wyjątkową okazję zdecydowała się na przylegającą do ciała sukienkę w kwiaty, która podkreśliła jej zgrabną sylwetkę. Wybrała krótką mini z ciekawym wiązaniem na szyi i ozdobnym kwiatem przy piersi. Do sukienki wybrała klapki w kolorze soczystej pomarańczy. Długie blond włosy zdecydowała się pozostawić rozpuszczone, zakręciła jedynie ich końce w drobne fale. Co, o takiej stylizacji sądzą fani?

Ślicznie wyglądasz Kamila. Gwiazda!

Cudna kobieta - czytamy w komentarzach.

Jeden z fanów rolniczki zapytał, czy na weselach ktoś ma w ogóle odwagę zaprosić ją do tańca.

Zastanawiam się, czy ktoś cię obtańcowuje na tych weselach? Czy się boją podejść? - czytamy.

Trudno się dziwić takim opiniom. Kamila to bardzo atrakcyjna kobieta, która z powodzeniem radzi sobie też w biznesie. Do tego jest też bardzo pewna siebie i doskonale zna swoje oczekiwania, więc bez wątpienia może onieśmielić niejednego mężczyznę.

Jak wam się podoba Kamila w takim wydaniu?

