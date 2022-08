Laluna to jedna z bardziej kontrowersyjnych bohaterek "Królowych życia". Choć uczestniczki nie ukrywają zamiłowania do poprawiania urody, to jednak Katarzyna Lirsz jest jedną z tych, które pokazują drastyczne zdjęcia z przeprowadzanych metamorfoz. Widzieliśmy już, jak poprawiała pośladki w Turcji. Poza tym na koncie ma inne zabiegi, w tym m.in. zrobiła sobie kocie oczy, lekko poprawiła czubek nosa, a także skorzystała z liposukcji podbródka. Teraz zdecydowała się na kolejny zabieg.

"Królowe życia". Laluna pokazała zdjęcia z operacji plastycznej

Laluna udostępniła na TikToku materiały ze szpitala. Widzimy, jak nieprzytomna leży na stole operacyjnym, a z jej ust wystaje aparatura do intubacji. Powieki ma pomazane markerem, co miało pomóc specjaliście podczas zabiegu. Dowiadujemy się też, że celebrytka chce się upodobnić do lalki Barbie. Operacja odbyła się jakiś czas temu, a Laluna powoli dochodzi do siebie.

Na InstaStories zorganizowała Q&A, gdzie jej fani dopytują, jak się czuje. Celebrytka nadal bierze codziennie środki przeciwbólowe, jednak nie roztkliwia się nad sobą. Uważa, że wszystko się szybko zagoi i nie ma co się przejmować. Na razie jednak Laluna nie chce się pokazywać, bo jest nieco spuchnięta. Padło też pytanie o to, ile w sumie wydała już na poprawienie urody. Ze szczerością odpisała, że nie liczy tego.

Laluna odpowiada na pytania fanów Screen z Instagram.com/ lala_laluna_official

W zeszłym roku celebrytka wrzuciła do sieci zdjęcie sprzed operacji plastycznych. Jesteście ciekawi, jak wtedy wyglądała? Możecie zobaczyć je TUTAJ. Trzeba przyznać, że zmiana jest ogromna.