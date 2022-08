"M jak miłość". Lilka została matką? Zdjęcia z planu zastanawiają

Losy serialowej Lilki zostały przerwane w poprzednim sezonie "M jak miłość". Żona Mostowiaka podjęła decyzję o wyjeździe do Australii, skąd wróciła w towarzystwie kochanka. Wiele wskazuje na to, że dziewczyna będzie próbowała walczyć o względy Mateusza. Sprawy jednak mocno się skomplikują.

"M jak miłość". Na planie serialu pojawiło się dziecko. Czy Lilka ukrywa coś przed mężem?

Monika Mielnicka już wcześniej zdradziła, że scenarzyści zamierzają rozbudować jej postać. W sierpniu pokazywała zdjęcia scenariusza i obiecywała, że widzowie mogą przygotowywać się na spore zamieszania w fabule serialu. Oliwy do ognia dolała instagramowa relacja aktorki. 22-latka pojawiła się na planie w towarzystwie dziecka.

Dzisiaj gram z takim malutkim, zdolnym aktorem. Urodzony aktor - czytamy.

Widzimy, że nagrania pochodzą z knajpy prowadzonej przez Kingę Zduńską. Czyżby twórcy "M jak miłość" szykowali dla widzów prawdziwą rewolucję? Dziecko urodzone przez serialową Lilkę sporo namieszałoby w relacjach bohaterów.

Kulisy najnowszych odcinków "M jak miłość" odsłonili już częściowo Krystian Domagała i Alicja Ostolska. Widzowie już wcześniej podejrzewali, że pomiędzy serialowym Mateusz a Alą rodzi się uczucie. Ostatecznie aktorzy potwierdzili te plotki na Instagramie. Mateusz Mostowiak w końcu wróci do Grabiny po wyczerpującym rejsie z Indii do Afryki. Młodzieniec nie będzie chciał dać kolejnej szansy niewiernej żonie, a jego uwagę zwróci Ala. Co jednak z dzieckiem, które towarzyszyło Mielnickiej podczas nagrań nowych odcinków? Czy malec wcieli się w rolę jej pociechy? Odpowiedź dostaniemy zapewne w najnowszych odcinkach telenoweli.