Sara James w Polsce popularność zyskała dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids". Niedługo po zwycięstwie w talent show, nastolatka reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizja Junior. Wokalistka ma teraz szansę na międzynarodową karierę, bowiem zdobyła uznanie jurorów i widzów programu "America's Got Talent". Zachwycony jej umiejętnościami wokalnymi był zwykle surowy Simon Cowell. Łowca talentów, podczas występu Sary, wcisnął złoty przycisk, który stał się dla nastolatki przepustką do półfinału. Za sprawą widzów, Polka przeszła awansem do finału. Ten zbliża się wielkimi krokami.

"America's Got Talent". Internauci pod wrażeniem występu Sary James

Sara będzie walczyła z innymi uczestnikami o wygraną. Widzowie zrobili zestawienie występów, które zostały nagrodzone złotym przyciskiem w tegorocznej edycji programu. Występ James znalazł się na samym początku nagrania. Internauci są pod wrażeniem charyzmy i talentu 14-latki. W komentarzach pod filmem znajdziemy mnóstwo pochwał pod jej adresem.

Sarah jest zdecydowanie gwiazdą i Simon zauważył to, gdy tylko weszła na scenę. Jak na swój wiek, wystąpiła jak zawodowiec. Zasłużyła na ten złoty przycisk.

Bez wątpienia ma niesamowity głos. Podziwiam pasję i pracę, jaką musiała włożyć w śpiewanie w tym wieku. Byłam zaskoczona, że ma dopiero 13 lat, zdecydowanie wygląda na bardziej dojrzałą.

Głos Sary, niezależnie od śpiewania, jest piękny. Mam nadzieję, że dostanie w życiu wszystko, o czym marzy. Jest piękna w środku i na zewnątrz. Ona jest ucieleśnieniem talentu!

Trzymamy kciuki za Sarę!