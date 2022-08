Przed nami dziewiąta edycja randkowego show "Rolnik szuka żony". Wiosną poznaliśmy kandydatów, którzy zdecydowali się na zgłoszenie do programu. Do odcinków zostali wybrani jednak jedynie ci, którzy otrzymali najwięcej listów. Już wiemy, że do tego grona należy Tomasz K.

"Rolnik szuka żony". Tomasz K. wystąpi w najnowszym sezonie programu. Wiemy, jakiej partnerki szuka

24-latek wraz z bratem i rodzicami prowadzi 56-cio hektarowe gospodarstwo. Mężczyzna w międzyczasie studiuje również finanse i rachunkowość. Uczestnik dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony" dba o wygląd i często odwiedza siłownię. Nieobcy jest mu także rozwój osobisty. Można go spotkać również na strzelnicy. Tomasz nie ukrywa, że do programu przyszedł, by znaleźć miłość życia. Opowiedział, jakie warunki musi spełniać jego przyszła żona.

Uważa, że idealny związek to tworzenie uczucia wspólnie, jednocześnie dając drugiej osobie miejsce na realizację siebie, spełnienie swoich marzeń i pasji. Lubi, kiedy kobieta ma długie włosy i czarujący uśmiech – na to zwraca szczególną uwagę. Ważna jest dla niego dbałość o kondycje fizyczną u przyszłej partnerki. Swoją przyszłość wyobraża sobie pozostając w rodzinnej miejscowości wraz z kochającą żoną oraz dziećmi - podaje TVP.

W zwiastunie najnowszego sezonu możemy zauważyć przebitki scen z udziałem Tomasza. To według widzów oznacza jedno: 24-latek dostał odpowiednio dużą ilość listów i załapał się do programu.

Jak obstawiacie, który z przedstawionych wiosną kandydatów pojawi się w najnowszej odsłonie show?