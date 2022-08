Program "Surowi rodzice" gościł na antenie TVN w latach w latach 2012-2014. Oparty na brytyjskim reality show format cieszył się sporą popularnością, ale budził także wiele kontrowersji. Jak podaje portal Wirtualne Media, po ośmiu latach przerwy stacja zamierza reaktywować program. Aktualnie trwają castingi do czwartego sezonu.

Do TVN wraca kontrowersyjny program. Wcześniej wpływały na niego skargi

"Surowi rodzice" to show, w którym dwójka niesfornych nastolatków spędzała tydzień z dala od domu, u opiekunów mających nauczyć ich dyscypliny. Misja nie zawsze kończyła się sukcesem, a program niejednokrotnie krytykowany był przez widzów i ekspertów. Niektórzy rodzice stosowali bowiem kontrowersyjne metody. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło nawet kilka skarg. Jedną z nich wystosował Rzecznik Praw Dziecka. Pomimo że format cieszył się sporą oglądalnością, po trzech sezonach zniknął z anteny.

Według informacji dostępnych na portalu Wirtualne Media, "Surowi rodzice" niebawem powrócą. Aktualnie firma produkcyjna Earl Grey Film prowadzi castingi do czwartej edycji. Do udziału w reality show zgłosić się mogą rodzice nastolatków w wieku od 11 do 16 lat, którzy chcieliby, aby zachowanie ich dzieci uległo zmianie. Poszukiwani są także opiekunowie gotowi podjąć pracę z niesforną młodzieżą.

"Surowi rodzice" to niejedyny program wychowawczy TVN-u, który budził kontrowersje. Z krytyką spotkała się także "Superniania", skierowana do rodziców młodszych dzieci. Metody Doroty Zawadzkiej niejednokrotnie były przedmiotem dyskusji.