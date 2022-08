Kamila Boś wzięła udział w ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Rolniczka od pieczarek wzbudzała duże zainteresowanie widzów, a po programie popularność przeniosła się do sieci. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 150 tysięcy osób. Wciąż jest singielką, lecz od czasu do czasu dzieli się z fanami tym, co u niej słychać. Jakiś czas temu rozpoczęła przemianę. Zapisała się na siłownię, gdzie pod okien trenerki personalnej postanowiła spełnić marzenie o figurze modelki.

REKLAMA

Nie uwierzycie, czego modelka żąda od weselnych gości. "Niech zaczną oszczędzać"

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Kamila opowiedziała o swoim nałogu

"Rolnik szuka żony". Kamila pokazała sylwetkę po metamorfozie. "Mega motywacja"

Kamila pochwaliła się osiągnięciami, publikując zdjęcie zrobione na siłowni. Widać na nim jej całą sylwetkę. Wyznała, że w końcu może cieszyć się wymarzonymi efektami.

Na początku cieszyłam się, gdy kilogramy leciały w dół. Kilogramy wróciły, ale sylwetka się zmienia. Mega motywacja - napisała pod zdjęciem.

Pod postem pojawiło się mnóstwo wspierających komentarzy. Fani podziwiają determinację rolniczki.

Po prostu tłuszczyk zamienia się w mięśnie. Pamiętaj też, że mięśnie są cięższe, więc waga może wzrosnąć.

Brawo! Efekty przychodzą z czasem, ale jaką dają satysfakcję.

Figurka pierwsza klasa! - czytamy w komentarzach.

Sara Müldner odeszła z "Na dobre i na złe" i wyleciała do Paryża. Dziś ma 33 lata

Choć Kamila jest zadowolona ze swojej figury, początki nie były łatwe. Musiała zmierzyć się z uzależnieniem od cukru, co utrudniało jej utrzymanie prawidłowej diety. Później jednak udało jej się wyjść na prostą i jak widać, efekty mówią same za siebie. Więcej zdjęć Kamili znajdziecie w naszej galerii.

Zobacz też: "Rolnik szuka żony". Kamila zdradziła, jak na jej życie wpłynął program. Poruszyła temat hejtu: Nie zniszczył mojej pewności siebie