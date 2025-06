Maria Wiktoria Wałęsa jest siódmym z ośmiorga dzieci Lecha i Danuty Wałęsów. Zyskała popularność w 2006 roku, kiedy to TVN zaprosił ją do czwartej edycji "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie występowała z Pawłem Godkiem. Para zajęła w show siódme miejsce. Mimo że córka byłego prezydenta odpadła z programu stosunkowo szybko, to media i tak wróżyły jej karierę w show-biznesie. Dziś jednak mało kto o niej pamięta. My zajrzeliśmy na jej profil na Facebooku.

Maria Wiktoria Wałęsa skandalistka

Podobno do udziału w "Tańcu z gwiazdami" namówił ją ojciec. Twierdził, że udział w tanecznym formacie jest dla niej ogromną szansą. Po programie Maria Wiktoria Wałęsa nie mogła odpędzić się od paparazzi. "Super Express" chętnie opisał jej przygody w klubach.

Gdy po trzeciej w nocy z potarganymi włosami i przymrużonymi oczami wychodziła z klubu, trudno było uwierzyć, że to córka byłego prezydenta - mogliśmy przeczytać w 2007 roku.

Do gazet trafiły też jej zdjęcia z imprez. Nie zawsze były one korzystne. Często podczas zabawy Marii towarzyszyła Edyta Herbuś, z którą się przyjaźniła. Z kolei w 2009 roku została przyłapana z Marcinem Najmanem. Wyglądało na to, że mieli się ku sobie. - Miałam dopiero 24 lata i trudno mi było odmówić z takich zwyczajnych, ludzkich powodów. Chciałam nauczyć się tańczyć, chciałam przeżyć przygodę. Nie miałam świadomości tego, co się później wydarzy - wspominała po latach w rozmowie z "Galą".

Najman i Wałęsa Maria/21.04.2009/ Super Express Najman i Wałęsa Maria/21.04.2009/ Super Express

Po tym, jak do mediów wyciekły jej zdjęcia z pięściarzem, tłumaczyła się w wywiadzie dla "Vivy!": Jest we mnie wielka potrzeba miłości. Do tego stopnia, że czasem tracę kontrolę, daję się ponieść chwili. (...) Jestem za mocnym przeżywaniem życia, bo czuję, że dzięki temu się rozwijam. Czasem muszę dostać pałką w głowę, by otrzeźwieć - mówiła wówczas.

Bankructwo

Maria Wiktora Wałęsa została też prezeską firmy odzieżowej. - Zaczęłam projektować ciuchy. Zdałam do szkoły reklamy, wizażu i charakteryzacji. Wreszcie z koleżanką otworzyłam w gdańskim centrum handlowym sklep z ubraniami. Nazywał się Cottonsushi - mówiła w rozmowie z "Galą". Biznes jednak nie wypalił, a córka byłego prezydenta i jej wspólniczka popadły w długi. Komornik próbował ściągnąć z konta firmy 85,3 tys. za niezapłacony czynsz za siedzibę, w której znajdował się sklep. Sprawa trafiła do sądu. Sędzia nałożył na Wałęsównę karę grzywny za brak sprawozdań finansowych. Ostatecznie pomógł jej ojciec. Lech Wałęsa wysłał zalegającą sumę na konto sądu, a ten umorzył postępowanie.

Maria Wałęsa dziś

Dziś Maria Wiktoria Wałęsa ma 43 lata. Nie udziela się medialnie. Nie wiadomo również, czym zajmuje się zawodowo. W 2012 roku prowadziła fundację Celebrity Nation. Zajrzeliśmy jednak na jej konto na Facebooku i Instagramie, gdzie niegdyś dosyć regularnie publikowała swoje zdjęcia. W przeciwieństwie do swojego ojca nie udziela się w mediach społecznościowych. - Nie dzielę się już moimi sprawami z prasą - niech to będzie mój komentarz - takimi słowami odpowiedziała Plejadzie na prośbę o wywiad.

