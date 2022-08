Stacja TVN emituje obecnie powtórki odcinków jedenastego sezonu programu "Milionerzy". Niezmiennie gospodarzem programu jest Hubert Urbański. W odcinku 516. o tytułowy milion walczył pan Tomasz. Początkowo szedł jak burza, ale kłopot sprawiło mu pytanie za ćwierć miliona.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o hejcie po "Milionerach": Nie zgłosiłam się tam, bo uważam, że jestem omnibusem

"Milionerzy". Uczestnik odpadł po pierwszym pytaniu. Nic nie wygrał

"Milionerzy". Problem sprawiło pytanie o słynny obraz Rembrandta

Pan Tomasz nie miał pewności co do odpowiedzi na pytanie o obraz Rembrandta. Pytanie dotyczyło dzieła "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem". Chodziło o historię, którą opowiada obraz:

A. ofiary zbójców i jego zbawcy

B. nierządnicy i Chrystusa

C. opatrywania trędowatych

D. powrotu Samarytanina do Samary

Pan Tomasz niestety nie miał już żadnego koła ratunkowego do wykorzystania. Po dłuższym namyśle uczestnik postanowił zaryzykować i obstawił odpowiedź C. opatrywania trędowatych. Okazało się jednak, że poprawna odpowiedź na to pytanie to A. ofiary zbójców i jego zbawcy.

Uczestnik nie odszedł jednak z niczym. Ostatecznie wygrał 40 tysięcy złotych. Hubert Urbański podkreślił także, że pan Tomasz zaimponował wielu odważną grą.

"Milionerzy". Pytania z poprzednich odcinków

W 509. odcinku Hubert Urbański gościł pana Marcina. Uczestnik radził sobie naprawdę nieźle, ale problemy sprawiło mu pytanie za 250 tysięcy złotych. Chodziło o zwierzę, które jest przedstawicielem Cyganów w komiksie "Maus" Arta Spiegelmana. Z kolei w odcinku 508. o milion walczył pan Emil, weteran polskich teleturniejów. Pytanie za 125 tysięcy złotych dotyczyło miejsca założenia kultowego zespołu Depeche Mode. Uczestnik miał spore wątpliwości.

"Milionerzy". Odcinek specjalny! Zagrali Wellman z Prokopem i Drzyzga z Kempą