Aktualnie na antenie TVN emitowane są powtórki z jedenastego sezonu "Milionerów". 9 sierpnia widzowie mogli przypomnieć sobie 518. odcinek. Naprzeciwko Huberta Urbańskiego zasiadł Rafał Olczak z Wrocławia. Nie jest tajemnicą, że udział w programie to dla uczestników spory stres. Przekonał się o tym analityk, który zakończył grę po pierwszym pytaniu.

"Milionerzy". Mają je klasztory, mają akumulatory

Pan Rafał szybko przystąpił do gry, ale zgubiła go pewność siebie. Usłyszał pytanie za 500 złotych o to, co mają klasztory, ale i akumulatory:

A. Komnaty

B. Izdebki

C. Cele

D. Saloniki

Uczestnik po krótkiej chwili namysłu poprosił o zaznaczenie odpowiedzi A. komnaty. Jednak ta odpowiedź nie przyniosła mu szczęścia.

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie o mają je klasztory, mają akumulatory

Poprawna odpowiedź na to pytanie do C. cele.

Niestety nie. Cele, cele wewnątrz obudowy akumulatora zamkniętych, odseparowanych celach są połączone ze sobą elekrycznie ogniwa, no i w klasztorze też są cele. Bardzo żałuję, ale to koniec gry - powiedział prowadzący prosząc o brawa dla uczestnika.

Pan Rafał studio opuścił z pustymi rękami.

"Milionerzy". Pytania z poprzednich odcinków

