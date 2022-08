Smutne wieści dla fanów "Na Wspólnej". Serial znika z anteny. Na dłużej

"Na Wspólnej" to serial uwielbiany przez Polaków. Gości na antenie TVN-u już niemal 20 lat. Losy mieszkańców warszawskiego apartamentowca od lat przyciągają przed ekrany setki tysięcy widzów. Produkcja dwukrotnie została uhonorowana Telekamerą. Fani formatu będą musieli jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem serial już niebawem zniknie z anteny na dłuższy czas. Dlaczego władze stacji zdecydowały się przerwać emisję?

Zobacz wideo "Na Wspólnej". Tragiczny wypadek Ewy i Elżbiety

"Na Wspólnej" znika z anteny na dłużej. TVN ma dla widzów inną propozycję

"Na Wspólnej" to jeden z niewielu seriali, które emitowane są także podczas wakacji. Nowe odcinki można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.15. Wkrótce produkcja zniknie jednak z anteny na ponad tydzień. Pierwszym powodem przerwy jest podwójne święto, które wypada w poniedziałek, 15 sierpnia. Kościół obchodzi wtedy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia przypada również Święto Wojska Polskiego. Kolejną przyczyną jest rozpoczynający się we wtorek, 16 sierpnia, Top of the Top Sopot Festival, który jest współorganizowany przez TVN. Wydarzenie potrwa do 18 sierpnia. Wszystkie festiwalowe koncerty transmitowane będą na antenie TVN.

Ostatni odcinek "Na Wspólnej" przed przerwą w emisji widzowie będą mogli obejrzeć w 11 sierpnia. Serial wróci na antenę dopiero 22 sierpnia, czyli po 11 dniach przerwy. Nowe epizody nie będą także dostępne przedpremierowo na platformie Player.pl. W serwisie pojawią się jednak nieco wcześniej niż w telewizji, bo 18 sierpnia.