"Mam talent!". Juror nagle przerwał występ nastolatce. Widownia była w szoku

Program "Mam talent" jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Obecnie na antenie stacji NBC emitowana jest 17. edycja. W jury zasiadają: Heidi Klum, Sofía Vergara, Simon Cowell i Howie Mandel. Uczestnicy popularnego talent show walczą o milion dolarów. Chętnych, aby stanąć na scenie przed jurorami i publicznością są tysiące. Nielicznym udaje się jednak zachwycić surowych sędziów.

W jednym z ostatnich odcinków amerykańskiego "Mam talent" pojawiła się szesnastoletnia Camille K z New Jersey. Simon Cowell zapytał uczestniczkę, dlaczego zdecydowała się wystąpić w programie.

Widziałam, jak spełniały się marzenia wielu niezwykle utalentowanych artystów, którzy wystąpili w tym programie. Mam nadzieję, że tak będzie także w moim przypadku - odpowiedziała nastolatka.

Dziewczyna zaprezentowała cover utworu "Let's fall in love for the night" Finneasa O’Connella. Jej występ został jednak przerwany przez Simona Cowella po kilkudziesięciu sekundach.

To było w porządku. Masz ładny głos. Moim jedynym zastrzeżeniem jest to, że musisz bardziej się wyróżnić. Chciałbym usłyszeć twoje utwory - poprosił juror.

Nastolatka wybrała ze swojego repertuaru nastrojową balladę o złamanym sercu. Występ zachwycił sędziów i zgromadzoną w studiu publiczność.

Uważam, że twój głos jest więcej niż piękny. Myślę, że jest spektakularny. Nie mogłoby mi się bardziej podobać - skomentowała Sofia Vergara.

Nikogo nie zdziwiło więc, że Camille otrzymała trzy razy "tak".