Lanberry nową trenerką "The Voice of Poland". W sieci burza. "To chyba jakiś żart"

Od kilku miesięcy wiadomo było, że w kolejnej edycji "The Voice of Poland" ulegnie zmianie skład drużyny trenerów. Z muzycznym show pożegnała się Sylwia Grzeszczak. W sieci od dłuższego czasu krążyły plotki o tym, kto ją zastąpi. Najczęściej typowano, że będzie to Tatiana Okupnik. Wszelkie wątpliwości zostały jednak rozwiane i nareszcie oficjalnie podano nazwisko nowej jurorki. Patrząc na komentarze, które pojawiły się w mediach społecznościowych, można odnieść wrażenie, że fani show nie są zadowoleni z tego wyboru.

"The Voice of Poland". Widzowie krytykują wybór nowej trenerki: To chyba jakiś żart

W 13. edycji "The Voice of Poland" w roli nowej trenerki wystąpi Lanberry, czyli Małgorzata Uściłowska. Oficjalna informacja o tym pojawiła się na instagramowym profilu muzycznego show.

Nowa trenerka 13. edycji "The Voice of Poland" - Lanberry. Ceniona kompozytorka, wokalistka i współautorka hitów, dzięki którym Roksana Węgiel i Viki Gabor wygrały Eurowizję Junior. Cieszymy się, że z nami jesteś!

Pod postem pojawiło się bardzo dużo komentarzy. Nie wszystkie są jednak przychylne nowej trenerce. Niektórzy widzowie są nie tylko zaskoczeni, ale wręcz oburzeni, że twórcy programu wybrali właśnie ją.

Wy tak serio?

Trenerka ? To chyba jakiś żart.

Nie znam. Kto to jest?

Dobrze kojarzę, że najpierw startowała do programu i nie dostała się, a teraz będzie trenerką? Farsa.

Może i jest dobrą kompozytorką, jednak w programie chodzi o głos. Moim zdaniem ona nie jest żadnym autorytetem wokalnym, żeby, uczyć innych śpiewać. Zresztą sama odpadła z "The Voice of Poland", bo nikt się nie odwrócił. Nie jestem przekonana do tego wyboru, ale zobaczymy - czytamy w komentarzach.

Lanberry w "The Voice of Poland" pojawiła się w 2013 roku. Wówczas faktycznie wystąpiła w charakterze uczestniczki show. Odpadła podczas przesłuchań w ciemno. Rok później wzięła udział w castingu do programu "X Factor" w TVN-ie.

"The Voice of Poland". Kiedy pojawi się 13. edycja?

Nowe odcinki "The Voice of Poland" pojawią się na antenie TVP2 już we wrześniu. Jak podał serwis Wirtualnemedia.pl precastingi do 13. edycji wystartowały wiosną, a castingi z jurorami będą realizowane w sierpniu.

