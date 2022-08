Internauci miażdżą "Wiadomości" TVP. Takiej wpadki dawno nie było

Wpadki telewizyjne zdarzają się wszędzie, jednak ostatnio w "Wiadomościach" TVP pojawiają się one zdecydowanie częściej. I nie chodzi o nieodpowiednie zachowanie prowadzących czy gości, a błędy merytoryczne. W TVP1 po 19:30 nie brakuje emisji kuriozalnych materiałów. Jeden z ostatnich trafił do sieci i zelektryzował internautów. Mowa o porównaniu cen paliw w Unii Europejskiej. Tyle, że podano państwa, które do niej nie należą.

REKLAMA

Ida Nowakowska prędko nie odpuści karmienia piersią. To wyznanie zaskoczyło fanów

Zobacz wideo "Moja 15-letnia córka nie pozwala, abyśmy oglądali w domu wiadomości..."

"Wiadomości" TVP pod ostrzałem widzów

Dziennikarze na co dzień relacjonują sytuację polityczną i gospodarczą w Europie. Działania Unii Europejskiej to także częsty temat materiałów "Wiadomości". Tym bardziej dziwi fakt, że wydawcy dopuścili do tak absurdalnej wpadki na antenie. Wyemitowany została informacja o cenach paliw w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Na wyświetlonej na ekranach grafice pojawiły się zestawienia. Podano cenę za litr benzyny w wybranych państwach. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na obrazkach przedstawiono Norwegię i Szwajcarię, które do UE nie należą.

Średnia cena paliwa 95 w złotówkach w Unii Europejskiej - brzmiał nagłówek na infografice.

W mediach społecznościowych natychmiast zaroiło się od komentarzy. Widzowie są zniesmaczeni poziomem "Wiadomości".

Norwegia i Szwajcaria w Unii Europejskiej. A one o tym wiedzą?

U nich samoloty latają z prędkością światła, więc Szwajcaria w UE to pikuś - czytamy w komentarzach na Twitterze.

Niektórzy jednak widzą w tym celowe działanie, by pokazać, że w Polsce paliwo nie należy do najdroższych.

Porównali Polskę do Danii, Norwegii i Szwajcarii, do czołówki najbogatszych państw świata - zwraca uwagę jeden z internautów.

'Wiadomości' TVP zaliczyły wpadkę przy podawaniu cen paliw fot. TVP1/kadr z 'Wiadomości'

Oglądaliście to wydanie "Wiadomości"?