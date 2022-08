Aktualnie na antenie TVN emitowane są powtórki z dziesiątego sezonu "Milionerów". 2 sierpnia widzowie mogli przypomnieć sobie 509. odcinek. Hubert Urbański gościł w studiu pana Marcina. Uczestnik wykazał się ogromną wiedzą ogólną i z łatwością odpowiadał na kolejne pytania. Nie potrzebował dłuższych chwil na zastanowienie, jednak wszystko zmieniło się na etapie 250 tysięcy.

"Milionerzy". W komiksie Arta Spiegelmana "Maus" Niemcy zostali przedstawieni jako koty, Żydzi jako myszy. A Cyganie?

Pan Marcin miał bardzo dobrą passę, jednak problemy pojawiły się przy pytaniu za 250 tysięcy. Długo zastanawiał się nad poprawną odpowiedzią na pytanie o zwierzę, które było przedstawicielem Cyganów w "Mausie" Arta Spiegelmana. Po długich namysłach wybrał odpowiedź B, czyli jako kury, jednak zrezygnował z dalszej gry.

W komiksie Arta Spiegelmana "Maus" Niemcy zostali przedstawieni jako koty, Żydzi jako myszy. A Cyganie?

A: jako konie

B: jako kury

C: jako ćmy

D: jako psy

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie o cyganów w "Mausie" Spiegelmana to...

Art Spiegelman w swoim komiksie "Maus" przedstawił Cyganów jako ćmy. Poprawna odpowiedź na to pytanie to C.

Pan Marcin opuścił studio "Milionerów" z kwotą 125 tysięcy.

Cieszę się, że nie zaatakowałeś, tylko zostałeś z tym, co masz - mówił Hubert Urbański, żegnając uczestnika.

"Milionerzy". Uczestnik wystąpił po raz trzeci. Odpowiadał osiem minut

