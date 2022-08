12-letnia Jessica Scatterson, fanka serialu Netfliksa "13 powodów", popełniła samobójstwo. Zrozpaczona matka nastolatki jest przekonana, że do tragicznej śmierci córki przyczyniła się produkcja platformy VOD. Niestety to nie pierwszy taki przypadek. Co na to filmowy gigant? Przedstawiciele platformy zabrali głos.

12-latka popełniła samobójstwo. Jej matka wini... serial Netfliksa.

"13 powodów" podczas produkcji między 2017 a 2020 rokiem był jednym z najchętniej oglądanych seriali na Netfliksie. Dzieło Briana Yorkeya zostało oparte na bestsellerowej powieści Jay'a Ashera i opowiada o nastolatku, który próbuje rozwikłać, co przyczyniło się do śmierci jego koleżanki z klasy. Pewnego dnia odnajduje przed swoim domem pudełko z kasetami. Gdy je odsłuchuje, dowiaduje się o 13 powodach samobójstwa dziewczyny.

W 2017 roku doszło do tragedii, w której zginęła 12-letnia dziewczynka. Jessica Scatterson odebrała sobie życie, pozostawiając po sobie list pożegnalny. Jego treść była bardzo zbliżona do słów bohaterki serialu i zawierała sześć powodów, dla których 12-latka popełniła samobójstwo. Matka dziewczynki podkreślała w mediach, że Jessica była wielką fanką serialu. Stanowisko w tej sprawie zabrał również Netflix:

Łączymy się w bólu z rodziną nastolatki. Jest to dla nas bardzo wrażliwy temat i ciężko pracowaliśmy, aby podejść odpowiedzialnie do tego delikatnego zagadnienia.

Jak podają badania przeprowadzone przez Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, po zamieszczeniu na platformie Netflix serialu "13 powodów" znacznie wzrosła liczba samobójstw (aż o 30 proc.) oraz samookaleczeń wśród nastolatków. Twórcy po licznych skargach postanowili usunąć scenę z pierwszego sezonu, w której pokazano, jak główna bohaterka podcina sobie żyły.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego. TUTAJ znajdziesz również przydatne numery telefonów, pod którymi dyżurują specjaliści, gotowi pomóc w kryzysowej sytuacji.