Nowy sezon popularnego programu "Fort Boyard" zbliża się wielkimi krokami. Już od września na platformie streamingowej Viaplay widzowie będą mogli oglądać nowe odcinki odświeżonej odsłony show, w którym uczestnicy mierzą się z lękami i poddawani są ekstremalnym wyzwaniom. W programie zobaczymy wiele osób z show-biznesu. Według pierwszych informacji wiadomo, że wśród gwiazd oficjalnie pojawi się choreograf Michał Piróg i aktorka Joanna Jabłczyńska. Początkowo w skład miał wyglądać nieco inaczej. Jak donosił Plotek - u boku Maffashion miał znaleźć się Sebastian Fabijański, mężczyzna jednak jeszcze przed rozstaniem zrezygnował z udziału w show.

"Fort Boyard" wraca! Wiadomo, kiedy odbędzie się premiera kolejnego sezonu

"Fort Boyard" - nowa edycja programu już od września

Program "Fort Boyard" poprowadzą Elżbieta Romanowska, Mariusz Kałamaga oraz Tamara Gonzalez Perea. W tym sezonie nie zabraknie także jednej z najsłynniejszych polskich drag queen, Papiny, która będzie zapraszała uczestników do pokoju zagadek i poprowadzi Slime Quiz. Jury po raz kolejny zaprezentuje uczestnikom niezwykle trudny tor przeszkód, który znajduje się w cieśninie Pertuis d’Antioche na zachodnim wybrzeżu Francji.

Walka o specjalne klucze będzie trwała przez osiem odcinków. Grupa, której uda się zdobyć siedem z nich, może liczyć na dostęp do skarbca, a co za tym idzie - wygraną. Jednak zanim pieniądze wpadną do skarbca, uczestnicy będą musieli zmierzyć się z ostatnią, nieprzewidywalną konkurencją, która będzie jedną z najtrudniejszych.

"Fort Boyard" - uczestnicy nowej edycji programu

Poza nowymi wyzwaniami, które zaskoczą zarówno widzów, jak i uczestników, nie zabraknie także znanych twarzy z show-biznesu. Z trudnymi zadaniami i ciężkimi decyzjami stanie m.in. Maffashion, Michał Piróg, Joanna Jabłczyńska czy Maciej Dąbrowski. Kolejne nazwiska gwiazd nowej edycji programu mają zostać ogłoszone przez platformę Viaplay już wkrótce. W kolejnej odsłonie show wystąpi łącznie 48 uczestników.

Poprzednia edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem widzów i chcemy powtórzyć ten sukces, oferując im jeszcze większą dawkę niezapomnianych emocji - mówi Barbara Wiśniewska-Grzesiak, Executive Producer w Viaplay.

W poprzednim sezonie "Fortu Boyard" ze swoimi lękami musieli zmierzyć się takie gwiazdy jak: Sławomir z Kajrą, Marcelina Zawadzka, Ewelina Lisowska, Adam Zdrójkowski czy Rafał Maślak.