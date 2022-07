"Chłopaki do wzięcia". Szczena znowu w więzieniu! "Został zatrzymany"

Ryszard Dąbrowski zasłynął w programie z bardzo haniebnego czynu. To właśnie ten bohater na początku "Chłopaków do wzięcia" ukradł własnej mamie rower, a scena z tego momentu jest już kultowa. Słowa matki "Ryszard ty draniu, oddawaj rower" weszły nawet do języka największych fanów produkcji.

REKLAMA

W dalszych odcinkach poznawaliśmy kolejne problemy Ryszarda. Miał problemy z alkoholem, a także epizody odsiadki w więzieniu. Jego relacja z ukochaną, Joanną Wielochą, to prawdziwa telenowela. Mężczyzna od jakiegoś czasu nie pojawiał się w mediach. Fani od dawna zadawali sobie pytanie, co się z nim aktualnie dzieje. Wygląda na to, że Ryszard znowu ma poważne problemy.

Zobacz wideo Małgorzata Socha uwielbia urządzać mieszkanie. Ulubione wnętrze? Ma takie!

"Chłopaki do wzięcia". Joanna, dziewczyna Szczeny całkowicie się zmieniła

"Chłopaki do wzięcia". Gdzie jest Szczena, kultowy bohater programu? Nie mamy dobrych wieści

Wygląda na to, że ulubieniec widzów programu "Chłopaki do wzięcia" znów przebywa w więzieniu. Skąd to wiemy? Szczena jakiś czasu temu zaangażował się w walki MMA, które pozwalały mu zarobić większe pieniądze. Sportowa rywalizacja wymagała ostrych treningów i rezygnacji z używek. Zdawałoby się, że sportowy reżim pozwoli Szczenie wyjść wreszcie na prostą. Jak się okazuje, jest inaczej i przyszedł czas na rozliczenie z błędami przeszłości. Organizatorzy gali Freak Fight potwierdzili to, o czym fani spekulowali.

Chcieliśmy wystawić naszego zawodnika Ryszarda do walki z bardzo ciekawą osobą na następnej gali. Niestety Ryszard został zatrzymany. Teraz pokutuje za swoje występki. Miejmy nadzieje, że bardzo szybko do nas wróci - poinformowali organizatorzy gali.

Ryszard Szczena Dąbrowski odsiadywał wyrok już podczas nagrań do programu. Sam wychwalał uroki przebywania w więzieniu, doceniał darmowy posiłek i miejsce do spania. Gdy był zamknięty, w domu czekała na niego stęskniona ukochana - Joanna. To właśnie z nią Rysiek stworzył burzliwy związek, pełen rozstań i powrotów. Doczekali się syna. Po narodzinach Marcela radość z rodzicielstwa nie trwała zbyt długo, bo dziecko zostało wkrótce zabrane do rodziny zastępczej. Para miała nawet w planach postaranie się o drugie.

"Chłopaki do wzięcia". Super Mario znalazł drugą połówkę

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: "Chłopaki do wzięcia". Sebastiana dziś ledwo widać spod gęstej brody i długich włosów. Wcześniej? Wyglądał jak model