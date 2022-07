"M jak miłość". Gangsterskie sceny w Grabinie? Widzów czeka rozczarowanie

"M jak miłość" to serial oglądany już przez kilka pokoleń Polaków. Scenarzyści dbają, by kolejne sezony były pełne niespodzianek. Produkcja przez całe wakacje nagrywa nowe odcinki, które widzowie zobaczą już jesienią i zimą. Przez lata produkcja przyzwyczaiła fanów do sielskiego klimatu Grabiny, w której znajduje się rodzinny dom Mostowiaków. Teraz wszystko ma się zmienić.

"M jak miłość". Posiadłość w Grabinie zagrożona

"M jak miłość" po wakacjach wróci z regularną emisją. Historia rodu Mostowiaków jest dosyć skomplikowana, lecz jedno pozostaje niezmienne - wieś, do której powracają Mostowiakowie, ich bliscy i przyjaciele rodziny. Wszyscy doskonale znają serialowy dom Barbary i Lucjana w Grabinie. Do wiejskiej posesji przynależy pokaźny sad, w którym wiele razy kręcono sceny poważnych rozmów i dylematów bohaterów. W najnowszych odcinkach widzów czeka sporo emocji, ponieważ posiadłość będzie zagrożona.

Jak podaje "Świat seriali", w nowej odsłonie pojawi się motyw walki o ziemię, która należy do rodziny Mostowiaków od pokoleń i stanowi dla niej najważniejszą wartość. Pewien biznesmen będzie chciał na jej miejscu zrealizować dużą inwestycję. Marysia będzie postawiona pod presją, by sprzedać działkę. Kobieta przeciwstawi się planom dewelopera.

Najstarszą część tego sadu posadził jeszcze mój dziadek Teodo, ojciec mojego taty Lucjana. Pewnie wiesz, że większość miejscowych sadowników przeszła na ekologiczne uprawy i dzięki temu w ogóle utrzymali się na rynku? Ta cała wasza inwestycja będzie prawie dwa razy większa niż zakładał pierwotny projekt. Wiem, że chcecie wejść w otulinę parku krajobrazowego, wycinać drzewa, likwidować sady. Moja działka dzieli wykupione przez was tereny i dlatego jej nie sprzedam - powie Marysia w obronie własności.

Rogowska będzie walczyć o ojcowiznę, zwłaszcza że inwestor zamierza ingerować w środowisko naturalne. Biznesmen łatwo się nie podda i użyje bardziej opresyjnych środków, by "wykurzyć" właścicieli z atrakcyjnej dla niego działki. Ta decyzja zrodzi duże kłopoty. Czy to koniec sielskiej Grabiny i życie bohaterów przeniesie się do Warszawy? Tego dowiemy się już we wrześniu.