Agnieszka Antosik pojawiła się w drugiej edycji ślubnego show stacji TVN. W programie została złączona z Marcinem Wichrowskim. Związek ostatecznie się rozpadł, ale kobieta finalnie poznała "tego jedynego" poza programem. Rok temu para zdecydowała się na ślub. Agnieszka w przeciwieństwie do wielu uczestniczek popularnego show nie wykorzystała rozpoznawalności w kwestiach zarobkowych. Po zakończeniu programu skupiła się na rozwoju własnej firmy.

Wygląda na to, że w małżeństwie wiedzie się świetnie, bo uczestniczka podzieliła się radosną nowiną. Pod koniec maja opublikowała zdjęcie z zaokrąglonym brzuchem na tle zachodzącego słońca. Para spodziewa się dziecka i powoli przygotowuje się do nowej roli. Z okazji pierwszej rocznicy ślubu Agnieszka opublikowała po raz pierwszy kilka zdjęć z uroczystości. Na ślubie wyglądała fenomenalnie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka Antosik po raz pierwszy pokazała zdjęcia ze ślubu. Wyglądała zjawiskowo

Agnieszka Antosik zdecydowała się na dwie ślubne kreacje. Jedna z nich to przylegająca do ciała koronkowa suknia w stylu Hollywood. Sukienka odsłaniała smukłe ramiona uczestniczki i podkreślała jej zgrabną figurę. Partner pojawił się w jasnym garniturze. Druga sukienka miała odważne rozcięcie na udzie i była w kolorze intensywnego różu. Do odważnej kreacji uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dobrała złote sandały na obcasie. W obu sukienkach prezentowała się zjawiskowo. W opisie zdjęcia umieściła wzruszający wpis na tę wyjątkową okazję.

Pierwsza rocznica naszego ślubu. Pełnia miłości i niesamowita moc więzi jest z nami cały czas. Kocham całym sercem, cieszę się każdą chwilą i jestem przeogromnie szczęśliwa. Marzenie o cudownej miłości i niesamowicie wspierającym partnerstwie spełnia się każdego dnia - napisała.

Obserwatorzy pogratulowali Agnieszce tak udanego związku. Jak wam się podoba wybór weselnych kreacji?

