"Chłopaki do wzięcia" od dziesięciu lat cieszą się uwagą widzów Polsatu. Losy bohaterów wsi, miast i miasteczek wciągnęły niektórych na dobre. Głównym celem bohaterów jest poszukiwanie miłości i znalezienie partnerki, która zaakceptuje ich, często kontrowersyjną, przeszłość. Zobaczcie, którym uczestnikom się to udało.

"Chłopaki do wzięcia". Jaruś ma żonę, Bandziorek jest zakochany

Program "Chłopaki do wzięcia" pokazuje uczestników takimi, jakimi są. Mają swoje problemy, wzloty i upadki, jednak wszyscy dążą do jednego - do znalezienia upragnionej miłości. 21 sezonów zebrało wokół popularnego programu krąg wiernych fanów. Internauci, tworzący fankluby uczestników w mediach społecznościowych, wymieniają się opiniami, donoszą również o zmianach w życiu serialowych chłopaków.

Jarek Mergner, nazywany często po prostu Jaruś, dopiero po latach znalazł i poślubił Gosię. Od kilku miesięcy nie jest już do wzięcia, a ślub był relacjonowany przed kamerami w jednym z odcinków programu. W programie deklarował:

No znalazłem uczciwą dziewczynę. Były takie dziewczyny, że dużo obiecywały, mało robiły, a by chciały gruszki na wierzbie. Za frajer, żeby z kimś dla kasy pochodzić tak parę dni i zaraz sru, do następnego. A mi się to nie podobało. (...) Ja chcę mieć jedną kobietę na całe życie, a nie pochodzić i zmieniać. To nie skarpeta – mówił Jaruś w jednym z odcinków „Chłopaków do wzięcia.

Jarek - 'Chłopaki do wzięcia' fot. Facebook.com

Bandziorek, po wyjściu z więzienia i długotrwałych poszukiwaniach drugiej połowy, dzieli życie z Danusią. Fani serialu informują, że wiedzie żywot na północnym wschodzie Polski. Chociaż nad związkiem podobno pojawiły się ciemne chmury. Partnerka uczestnika oświadczyła w mediach społecznościowych, że coś się między nimi popsuło. Jednak chyba nie jest aż tak źle, bo parę widziano na randce w Szczytnie.

Bandziorek 'Chłopaki do wzięcia', kadr

Robertowi nazywanemu Tancerzem, bo tworzył własne układy choreograficzne, udało się poznać Zuzię. Para zdecydowała się na ślub, ale codzienność zmusiła żonę Tancerza do wyjazdu w celach zarobkowych za granicę.

Robert 'Tancerz' Screen programu 'Chłopaki do wzięcia' z FB

Łukasz, nazywany przez widzów Pan Eksperyment, też zasilił grono zakochanych szczęśliwców. Niedługo po programie znalazł swoja miłość - Ulę. Wybranka twierdziła, że nie przeszkadza jej nietypowe hobby Łukasza, który zbierał, co tylko się dało.

'Pan Eksperyment' Facebook, Pan Eksperyment

Zaprosił mnie do swojej Nibylandii i ja się na to godzę. Warto posłuchać swojego wewnętrznego głosu, który mówi ci "nie bój się, spróbuj", niezależnie od tego, co mówią inni ludzie - mówiła Ula w programie.

Zbyszek, znany pod pseudonimem Snajper, miał również farta i poznał Patrycję. Ich perypetie można było śledzić przez wiele kolejnych odcinków serii "Chłopaków do wzięcia".

Zbyszek - Snajper z partnerką - 'Chłopaki do wzięcia' fot. 'Chłopaki do wzięcia'/kadr z programu

Super Mario wycofał się z programu, kiedy poznał swoją wybrankę. Samotny ojciec 14-latka doczekał się z partnerką córki. Zdążył się z nią rozstać, ale jak ostatnio zadeklarował, pytany przez internautów, już "wrócił do swoich dwóch dziewczyn".

'Chłopaki do wzięcia'. Super Mario znalazł drugą połówkę. Widzowie dobrze ją znają fot. instagram.com