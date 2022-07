Anna Renusz to jedna z bohaterek programu "Królowe życia". Na co dzień zajmuje się stylizacją fryzur, jest też właścicielką salonu fryzjerskiego w Gdyni. Do programu dołączyła w 2020 roku. Podobnie do koleżanek, nigdy nie ukrywała zamiłowania do zabiegów medycyny estetycznej.

REKLAMA

Celebrytka skorzystała z ostatnio modnych zabiegów w Turcji. Wyjechała, aby powiększyć biust, a efektami z radością podzieliła się na Instagramie. Dzięki programowi zyskała dużą popularność. Jej profil w mediach społecznościowych obserwuje prawie 350 tysięcy ludzi. Sześć lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Na starych zdjęciach trudno ją nawet poznać.

Zobacz wideo "Królowe życia". Dagmara Kaźmierska w bikini wywija z koleżankami na jachcie

Ewa Żmijewska nie poszła w ślady ojca. Artur Żmijewski: To jej życie

"Królowe życia". Anna Renusz - jak wyglądała przed operacjami plastycznymi

Na zdjęciach celebrytki z 2016 roku wyraźnie widać, że nie zdążyła jeszcze wiele "poprawić" w urodzie. Chwaliła się operacją nosa, powiększeniem ust i piersi, a także odsysaniem tłuszczu z problematycznych partii ciała. Co ciekawe, tłuszcz pobrany z ud i ramion, został wykorzystany do powiększania pośladków. W rozmowie z portalem Trójmiasto.pl przyznała, że wykonała także kilka zabiegów modelujących kształt twarzy.

Mam także usunięte poduszki Bichata, czyli struktury tłuszczowe położone wewnątrz policzków. Odpowiadają one za prawidłowy kontur twarzy. Dzięki temu zabiegowi twarz staje się smuklejsza, a kości policzkowe są bardziej wyeksponowane. Ostrzykuję też twarz kwasem hialuronowym, dzięki czemu skóra jest odpowiednio nawilżona i elastyczna. Mam jeszcze doczepiane włosy - zdradziła.

W takiej sytuacji trudno się dziwić, że na fotografiach sprzed kilku lat wygląda zupełnie inaczej. Którą wersję Anny wolicie?

"Królowe życia". Anna i Mateusz wzięli ślub. Na głowie panny młodej tiara

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: Dagmara Kaźmierska zagrała w "Pamiętnikach z wakacji". Tak wyglądała