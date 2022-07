Aktualnie na antenie TVN emitowane są powtórki odcinków z 10. sezonu "Milionerów". 20 lipca widzowie mogli przypomnieć sobie 502. W fotelu naprzeciwko Huberta Urbańskiego zasiadła pani Agnieszka Czaja, neofilolożka z Poznania. Na widowni dzielnie wspierały ją partnerka i przyjaciółka. Otuchy szczególnie przydały się przy pytaniu za 10 tys. złotych.

"Milionerzy". Czyje prochy spoczęły w Gangesie?

A. Jima Morrisona

B. Amy Winehouse

C. George'a Harrisona

D. Edith Piaf

Pani Agnieszka na początku odrzuciła pierwszy wariant, gdyż wiedziała, że wokalista grupy The Doors został pochowany na paryskim cmentarzu. Nie była przekonana również do odpowiedzi B., najbardziej prawdopodobne wydawały jej się za to dwie ostatnie opcje. W końcu zdecydowała się na zaznaczenie wariantu C.

"Milionerzy". Czyje prochy spoczęły w Gangesie? Znamy prawidłową odpowiedź

Okazuje się, że uczestniczka miała rację! Prochy zmarłego w listopadzie 2001 roku legendarnego Beatlesa zostały wrzucone do Gangesu. Od 1969 George Harrison praktykował hinduizm, a więc złożenie jego szczątków do świętej rzeki miało związek z wyznawaną przez niego religią.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

Czym jest "dupna mogiła"? Z tym zagadnieniem musiał zmierzyć się pan Bogdan. Uczestnik miał wątpliwości, skorzystał więc z koła ratunkowego.

Panią Joannę z kolei zaskoczyło pytanie o plener "Gwiezdnych wojen". Uczestniczka zadzwoniła do kuzyna, ten niewiele pomógł, zdecydowała się więc na wykorzystanie drugiego koła ratunkowego. Pomogło?

Znaczenia "łabędziego śpiewu" nie rozumiał absolwent polonistyki. Uczestnik odpadł już po pierwszym pytaniu, na domiar złego, został publicznie skarcony przez Leszka Milera.