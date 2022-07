Wpadki w programach informacyjnych cieszą się w sieci sporą popularnością, niekiedy nawet przez długie lata. Ostatnio do takiej sytuacji, i to nawet dwukrotnie, doszło w "Wiadomościach" TVP. W związku z wulgaryzmami, które pojawiły się na antenie, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły dwie skargi. Co zbulwersowało widzów?

REKLAMA

Zobacz wideo Pożar w siedzibie TVP, mamy nagranie

Posłanka PiS pozuje z kawiorem i doradza wakacje w lesie. Czarnek ma lepszą radę

"Wiadomości" TVP zaliczyły wulgarną wpadkę. Do KRRiT wpłynęły skargi

W niedzielę 17 lipca "Wiadomości" TVP wyemitowały materiał o ataku na operatora i pracowników ochrony pod siedzibą Telewizji Polskiej na Placu Powstańców. Napaści dopuściło się dwóch mężczyzn. Z ich ust padło wiele wulgaryzmów w stronę ekipy TVP. Kamery zarejestrowały przebieg wydarzenia. W poniedziałek 18 lipca "Wiadomości" TVP informowały natomiast, że napastnik sam zgłosił się na komendę policji. W obu opublikowanych materiałach można było usłyszeć niecenzuralne słowa, takie jak "wypi***olić", "j***ć", "c***u", które w ciągu trzyminutowego reportażu padały wielokrotnie. Obelgi zostały ocenzurowane tylko częściowo, montażyści wygłuszyli je jedynie na ułamek sekundy.

"Taniec z Gwiazdami". Znamy skład jury. Nie będzie Agnieszki Kaczorowskiej

Według Telewizji Polskiej przyczyną ataku były słowa wygłoszone przez Donalda Tuska i Tomasza Siemoniaka z Platformy Obywatelskiej. Autor materiału uznał, że politycy opozycji nawołują do agresji.

Incydent zgłoszono do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To nie pierwsza tego typu sytuacja w programach informacyjnych Telewizji Polskiej. W 2017 roku w "Teleexpressie" nie ocenzurowano wypowiedzi Adama Michnika, który nazwał Ziemowita Piasta Kossakowskiego "sk***ysynem".