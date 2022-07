Paweł Okraska odszedł z obsady "M jak miłość" wiele lat temu. Aktor wcielał się w rolę Michała Łagody, męża Małgosi Mostowiak (Joanna Koroniewska). Oprócz miłości, małżonków łączyła także wspólna przyrodnia siostra, Maria (Małgorzata Pieńkowska). Para przez jakiś prowadziła szczęśliwe życie, jednak po wyjeździe Michała do Stanów Zjednoczonych wszystko się zmieniło. Mężczyzna powrócił do Polski odmieniony, wkrótce potem okazało się, że za oceanem zdradził żonę z mężczyzną. Po wielu latach byli małżonkowie wrócili do siebie. Ich relację zakończył tragiczny wypadek, w którym zginął ukochany Małgosi. Prywatnie Paweł Okraska wiedzie znacznie spokojniejsze życie. Od lat jest związany z jedną kobietą.

"M jak miłość". Grał męża Małgosi. Co słychać u serialowego Michała Łagody? Jego żoną jest znana aktorka

Paweł Okraska od 19 lat jest mężem Magdaleny Walach, która również wystąpiła w "M jak miłość". Artystka wcieliła się w rolę Agnieszki Olszewskiej. Para poznała się podczas studiów w szkole teatralnej. Aktor z nostalgią wspomina ten czas.

Szkoła teatralna to dla nas nie tylko zajęcia, ale też to, co pomiędzy: szukanie siebie, radość ze wspólnych zajęć, pisanie tajemniczych karteczek, długie spojrzenia, ciągłe szukanie siebie nawzajem - opowiadał na łamach dwutygodnika "Viva!".

W tym samym wywiadzie zdradził też, że związek z Walach rozwijał się powoli.

Mówią o nas, że jesteśmy klasyczną parą. Pewnie dlatego, że u nas wszystko działo się po kolei. Był czas podchodów, flirtu, randki, spacery, zauroczenie, zakochanie, narzeczeństwo, a potem ślub i wspólne życie. Wszystko miało swój czas i urok" - mówił.

Para wychowuje wspólnie syna Piotra, który przyszedł na świat w 2006 roku.

Joanna Koroniewska w pięknych słowach o mężu. Nawiązała do trudnej przeszłości

Paweł Okraska kontynuuje karierę aktorską. Spełnia się zawodowo na deskach teatru. W ostatnim czasie wystąpił w kilku spektaklach, takich jak "Babski Comber" i "Izba (nie) Przyjęć" w Teatrze Żelaznym w Katowicach oraz "Najsłodszym owocu" Teatru Skene w Warszawie. Artysta pojawił się również w produkcji poświęconej legendarnemu polskiemu skoczkowi narciarskiemu - "Marusarz. Tatrzański orzeł" w reżyserii Marka Bukowskiego.