Widzowie są podekscytowani zatwierdzonym składem nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami" i liczą na emocjonującą rywalizację. Komu tym razem uda się zdobyć legendarną Kryształową Kulę i zgarnąć 100 tys. złotych? Na to musimy jeszcze chwilę poczekać, bo pierwsze odcinki tanecznego show zostaną wyemitowane dopiero pod koniec sierpnia.

REKLAMA

Jacek Jelonek w programie "Taniec z Gwiazdami" będzie bez wątpienia przecierać nowe szlaki. Dlaczego? Bo po raz pierwszy na parkiecie popularnego show Polsatu pojawi się para jednopłciowa. Z kim zostanie sparowany debiutujący jako tancerz książę z "Prince Charming"? To pytanie zadają sobie wszyscy fani programu. Odpowiedź nie jest oczywista.

Zobacz wideo Rekordowe stawki w "Tańcu z gwiazdami". Te gwiazdy zarabiały najwięcej za odcinek

Hanna Żudziewicz zdradziła imię córki. Tak samo nazywa się pociecha innej celebrytki

Z kim zatańczy Jacek Jelonek? Maserak i Terrazzino odmówili

Kto zatańczy z Jackiem Jelonkiem w trzynastej edycji show? Na ten moment wiadomo, że czołowi tancerze - Rafał Maserak i Stefano Terrazzino - nie stworzą pary z modelem. Jak donosi serwis WP Gwiazdy, partner dla Jacka przyleci prawdopodobnie zza granicy. To ktoś, który na co dzień żyje i pracuje w Wielkiej Brytanii, a na czas realizacji programu przeprowadzi się do Polski. Uczestnicy poznają partnerów miesiąc przed emisją pierwszego odcinka, to znaczy, że już na początku sierpnia będzie wiadomo, z kim model stworzy parę.

Sierpień to dla gwiazd czas na zapoznanie się z podstawami tańca towarzyskiego. Przez cały miesiąc uczestnicy show spotykają się na sali treningowej z tanecznymi partnerami i przygotowują się do debiutu na parkiecie. Komu będziecie kibicować?

Hanna Żudziewicz w pięknej sesji ciążowej. Zapozowała nago. "Siódmy miesiąc"

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami". Znamy kolejne nazwisko. Na parkiecie aktorka, która podbiła Bollywood [PLOTEK EXCLUSIVE]