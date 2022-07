Monika Zajączkowska to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek "Sanatorium miłości". W programie zaprzyjaźniła się z Andrzejem i wygląda na to, że ich relacja mocno się rozwinęła (Zobacz: "Sanatorium miłości". Monika i Andrzej są razem po programie? Uczestnik wyznał prawdę o ich relacji). Mężczyzna przyznał, że po zakończeniu emisji "Sanatorium miłości" bardzo się do siebie zbliżyli. Nie zdradzili, czy łączy ich romantyczne uczucie, ale wygląda na to, że jest między nimi coś wyjątkowego.

Monika w programie zyskała przyjaciół, ale także zaskarbiła sobie sympatię produkcji. Jak się okazuje, uczestniczka tak bardzo spodobała się rodzimej stacji, że dostała własny program. W sierpniu zadebiutuje jako prowadząca i będzie mogła sprawdzić się na zupełnie nowej roli.

"Sanatorium miłości". Monika dostała pracę w TVP. Co będzie robić? Takiej fuchy nie powstydziłaby się Marta Manowska

Wierni widzowie "Sanatorium miłości" nie kryli, że Monika jest ich ulubienicą. Sympatię do uczestniczki łatwo dostrzec w komentarzach widzów na instagramowym koncie programu.

Najfajniejsza babka w "Sanatorium". Piękna i bardzo delikatna. Bardzo kobieca.

Monika to moja faworytka. Bardzo zgodna, sympatyczna kobieta. Dziwię się, że mąż jej nie docenił.

Jest pani super kobietką! Elegancka, uczciwa, serce pełne miłości. Oby znalazła pani dobrego partnera - czytamy w komentarzach.

Wygląda na to, że osobowością oczarowała nie tylko widzów programu, ale także TVP. Jak donosi "Super Express", Monika będzie prowadzącą nowego programu "Polska mnie cieszy", który będzie można oglądać na antenie TVP3. Premierowe odcinki widzowie obejrzą już w sierpniu. Format realizowany jest przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Przed Moniką nowe, zawodowe wyzwanie, ale fani nie mają żadnych wątpliwości, że świetnie się sprawdzi jako prowadząca. Będziecie oglądać jej zmagania na antenie?

