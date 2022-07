"Ślub od pierwszego wejrzenia". Związek Julii wszedł na nowy etap. "Nareszcie razem"

Julia Gołębiowska wzięła udział w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jej programowym mężem został Tomasz. Dość szybko okazało się jednak, że para nie dogaduje się zbyt dobrze. Mężczyzna nie szczędził przykrych uwag na temat wyglądu swojej żony. Nikogo nie zdziwiło więc, że po miesiącu małżeństwo podjęło decyzję o rozwodzie. Julia nie żałuje jednak udziału w show, gdyż dzięki temu poznała obecnego partnera. Ich związek właśnie wszedł na kolejny etap. Para zamieszkała razem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia przeprowadziła się do ukochanego. "Nareszcie razem"

Wygląda na to, że Julia nareszcie jest w pełni szczęśliwa. Kilka miesięcy temu udało jej się sfinalizować rozwód z Tomaszem, teraz rozpoczyna nowy etap w życiu. Już jakiś czas temu uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, że planuje przeprowadzkę. Ostatnio ujawniła, że wyjeżdża do ukochanego. To dość duża zmiana, gdyż wybranek Julii mieszka w Anglii. Była żona Tomasza pracuje zdalnie, więc odległość nie jest dla niej problemem.

Lecimy korzystać na plażę ze słońca i trzeba przywitać angielskie fale. A wy, jak spędzacie niedzielne popołudnie? A może urlopik już wjechał? Nareszcie razem - napisała na Instagramie podekscytowana uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Fani mocno kibicują parze. W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów. Głos zabrał także Piotr z siódmej edycji show.

Widać szczęście w oczach, super - skomentował programowy mąż Doroty.

Myślicie, że Julia wkrótce po raz drugi stanie przed ołtarzem?