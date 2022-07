Miss Supranational 2022 odbędzie się 15 lipca. Poznamy wtedy najpiękniejszą kobietę świata wyłonioną spośród 69 kandydatek. W tym roku Polskę reprezentuje Agata Wdowiak, zwyciężczyni tytułu Miss Polski 2021. Zobaczymy ją w sukni inspirowanej królewskimi szatami. Kreacja jest widowiskowa, lecz wzbudza skrajne emocje. Doda, która wystąpi podczas wieczornej gali, pozostawiła jednoznaczny komentarz.

Miss Supranational 2022 w Nowym Sączu

Wybory Supranational 2022 ponownie odbędą się w Polsce. Jednak poza pięknymi uczestniczkami, to ich stroje wzbudzają ogromne zainteresowanie. Mamy nadzieję, że podczas tych wyborów nie dojdzie do podobnej sytuacji, a nawet skandalu, jak rok temu (więcej o słynnej sukni z orłem możecie przeczytać TUTAJ). Po komentarzach i kompromitacji dotyczących zeszłorocznej stylizacji Natalii Balickiej, wszyscy liczą na to, że w tym roku Agata Wdowiak zachwyci.

Polska kandydatka zaprezentuje się w kreacji projektu Patrycji Kujawy. Strój składa się z gorsetu (a właściwie body) wyszywanego kamieniami, którego przygotowanie zajęło ponad miesiąc. Do tego projektantka stworzyła nietypowy płaszcz, który uszyto z 200 metrów tkaniny. Biało-czerwone barwy podkreślają przynależność narodową i są wizytówką naszej reprezentantki. Całość sprawia wrażenie zbroi i nawiązuje do czasów królewskich, lecz jednocześnie jest bardzo odważna. Główna część stroju to body w cielistym kolorze. Całości dopełniają bogato zdobione, wysokie, czerwone kozaki. Na skomentowanie efektu końcowego pokusiła się Doda, która nie pozostała obojętna wobec dzieła polskiej projektantki.

O kur***, mój strój na wywiadówkę - skomentowała piosenkarka, a internauci podchwycili temat:

Pasowałaby na rozwód.

Jest taka piękna, tak dopracowana, tak idealna.

Miss Supranational 2022 - kim jest Agata Wdowiak, polska kandydatka?

W jednych z najważniejszych konkursów piękności Miss Supranational 2022, naszą reprezentantką będzie Agata Wdowiak. Miss Polski z zeszłego roku ma 25 lat i 180 cm wzrostu. Jest absolwentką geomonitoringu i zarządzania biznesem oraz szkoły muzycznej I i II stopnia. Pracuje jako modelka, ale brała pod uwagę karierę pianistki. W wywiadzie dla portalu Maxmodels wspominała początki przygody z modą:

Moja pierwsza sesja zdjęciowa miała miejsce w Stanach Zjednoczonych już prawie dziesięć lat temu. Później skupiłam się na nauce i innych obowiązkach. Do pracy modelki wróciłam jednak dwa lata temu i od tego czasu regularnie biorę udział w sesjach zdjęciowych, w tym również w zleceniach komercyjnych. Praca przed obiektywem daje mi wiele radości.

Nasza miss lubi wyzwania i kocha sport. Uwielbia pływać i została nawet ratownikiem wodnym. Poza tym interesuje się motoryzacją.

Transmisję z gali Miss Supranational będzie można obejrzeć w piątek 15 lipca o godzinie 20:00 w telewizji Polsat. Na scenie jako gwiazda wieczoru wystąpi Doda, która wykona dwa najnowsze single.

