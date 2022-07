Piotr z siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudził u widzów sporo kontrowersji. Marzył o szybkim założeniu rodziny, lecz Dorota, z którą połączyli go eksperci, miała inną wizję. Choć z żoną mu nie wyszło, zyskał ogromną popularność, która nieco go przerosła. Tuż po zakończeniu emisji na jego konto na Instagramie zaczęły wpływać propozycje współprac reklamowych od różnych firm. W ostatnim wywiadzie zdradził, że niektórych opcji się nie spodziewał.

REKLAMA

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Mężowie zareagowali na spotkanie żon

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Magdalena Chorzewska odpowiada na pytania o program

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr o współpracach na Instagramie. Wciąż nie skorzystał

Piotr, w odróżnieniu od niektórych kolegów i koleżanek z programu, konsekwentnie odmawia udziału we współpracach reklamowych. Ostatnio nawet postanowił sobie z tego pożartować. W sarkastycznym wpisie dał wyraźnie do zrozumienia, że zachwalanie ubrań czy keczupu za pieniądze ani mu się śni. Mimo to jest zalewany propozycjami.

Rzeczywiście jest tak, że odzywają się co jakiś czas firmy stawiające na promocję w social mediach (...). W moim przypadku było to parę salonów beauty, barberskich, które chcą promować tego typu zabiegi u mężczyzn, firmy z odzieżą, kosmetykami. Choć nie wszystkie typowo za pieniądze, ale też np. za darmowe produkty - powiedział w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

Dodał, że dostał sporo podobnych wiadomości. Szczególnie jedna utkwiła mu w pamięci, lecz nie skusił go ani salon piękności, ani stolica.

Najbardziej nietypowe i zaskakujące były propozycje depilacji całego ciała i sesja promocyjna na stories w jednym z salonów w Warszawie. I wykonania tatuażu, ale raczej widać, że nie jestem typem osoby, która przepada za dziarami. Co najwyżej podziwiam je u innych. (...) Aż sam się zdziwiłem, że wywołuję do tego stopnia zainteresowanie - powiedział.

"ŚOPW". Agnieszka bezlitośnie o relacji z Kamilem: Nie będziemy nigdy przyjaciółmi

Jak na razie Piotr nie skorzystał z propozycji, a na jego koncie w mediach społecznościowych próżno szukać kodów rabatowych. Zyskał za to spore grono fanów, gdyż obserwuje go ponad 33 tysiące osób. Były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" woli jednak wykorzystywać Instagram do innych celów. Regularnie publikuje posty, dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej w Polsce i wprost pisze o poglądach.