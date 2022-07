Ku zaskoczeniu wiernych widzów programu "You can dance" nową jurorką została Katarzyna Cichopek. Fani od razu skrytykowali wybór produkcji, sugerując, że aktorka nie ma odpowiednich kompetencji i doświadczenia, aby oceniać tancerzy. Jak widać, twórcy programu specjalnie się tym nie przejęli, bo właśnie ruszyły zdjęcia do nowej edycji. Celebrytka pokazała już kilka ujęć z garderoby i wygląda na to, że bawi się świetnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek na planie nowego sezonu "You Can Dance"

Rutkowski wyciąga taśmy Cichopek i Kurzajewskiego. "Mogliby zostać zwolnieni"

Katarzyna Cichopek będzie jurorką w "You can dance". Fani programu podzieleni

Kasia Cichopek ma teraz dobry czas, a stacja angażuje ją w różnorakie projekty. Nie powinno więc dziwić, że pojawi się w kolejnym programie rodzimej telewizji. Prezenterka jest podekscytowana nową rolą i zdążyła już podzielić się pierwszymi wrażeniami z planu. Właśnie rozpoczął się drugi dzień castingów i jak sama określiła - "jest ogień".

Przede mną nowa przygoda, nowe wyzwanie. Kocham taniec od dziecka. Trzymam mocno kciuki za wszystkie tańczące dzieciaki - napisała na swoim Instagramie.

Jak reaguje publiczność? Fani zarzucają jej brak kompetencji i uważają, że o wiele lepiej w tej roli sprawdziłby się były partner Kasi, Marcin Hakiel, który z tańcem związany jest o wiele dłużej. Przypomnijmy, że Hakiel ma też własną szkołę tańca.

Bardziej kompetentny byłby Marcin. Nie ujmując niczego Kasi, bo lubię ją oglądać, a zwłaszcza jak tańczy.

A tak lubiłam ten program. Dlaczego? Bo jest byłą żoną znanego tancerza? Masakra - czytamy w komentarzach.

Warto dodać, że Katarzyna Cichopek razem z byłym partnerem wygrała "Taniec z Gwiazdami", kiedy program emitowany był jeszcze przez stację TVN. Razem wystąpili także w tanecznej Eurowizji i zajęli wysokie miejsce. Taniec nie jest całkowicie aktorce obcy i fani Kasi pozytywnie zareagowali na ogłoszenie jej udziału w programie.

Właściwa osoba na właściwym miejscu. Do boju Kate!

Fajnie, potańczy z uczestnikami.

Kasia ma taniec we krwi - skomentowali fani.

Co sądzicie o Katarzynie Cichopek w roli jurorki? Będziecie oglądać program?

Katarzyna Cichopek będzie jurorką w 'You can dance'. Fani programu podzieleni. 'Bardziej kompetentny byłby Marcin' fot. instagram.com

Katarzyna Cichopek będzie jurorką w 'You can dance'. Fani programu podzieleni. 'Bardziej kompetentny byłby Marcin' fot. instagram.com

Hakiel ma nową partnerkę. Wiadomo, jak zareagowała Cichopek

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: Zmiany w "You Can Dance". Ida Nowakowska zostanie zastąpiona! Znamy nowego jurora [PLOTEK EXCLUSIVE]