Doda od lat jest blisko związana ze stacją Polsat. Niedawno piosenkarka świętowała 20-lecie pracy artystycznej podczas tegorocznego Polsat SuperHit Festiwalu (Zobacz: Polsat SuperHit Festiwal. Doda świętuje jubileusz w błyszczącej mini. Nawiązała stylizacją do kultowej kreacji Madonny).

W 2002 roku debiutowała też jako uczestniczka reality show "Bar", więc ten format programu zna od podszewki. To właśnie udział w "Barze" zapewnił jej na lata tytuł największej skandalistki show-biznesu.

Stacja postanowiła wrócić do formatu, który tak doskonale sprawdził się w przypadku Dody i wymyśliła nowy program, który wystartuje już w jesiennej ramówce stacji. Jedno jest pewne, będzie się działo. Koncepcja programu jest zaskakująca i zakłada znalezienie piosenkarce partnera.

Polsat chce znaleźć Dodzie męża. Będzie się działo. Stacja wybrała 12. odważnych mężczyzn

Reality show "Doda - 12 kroków do miłości" wystartuje już po wakacjach. Odcinki będą miały premierę co tydzień. Jak donoszą wirtualnemedia.pl w programie będziemy mogli podejrzeć życie prywatne Dody, jednak głównym założeniem jest znalezienie dla niej partnera. W tym celu pojawi się aż 12. kandydatów, z którymi wokalistka będzie chodziła na randki. Do dyspozycji będzie także psycholog, który pomoże w doborze właściwego partnera. Zapowiada się nieźle? Czekamy na jesienną premierę.

Zdjęcia do reality show już się zakończyły. Na jednym z ostatnich InstaStories Doda podziękowała ekipie, z którą realizowała program. Co z tego wyjdzie, przekonamy się już po wakacjach. Będziecie oglądać?

